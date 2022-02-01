كليب “معليش”.. مصممة رقصات امازيغية تتهم ميريام فارس بسرقة رقصاتها

2022-02-01 / 2:05 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

اتهمت “الرايسة لي” عضو فرقة “كيف كيف بلادي” و مصممة الرقصات الامازيغية النجمة اللبنانية ميريام فارس بسرقة و اقتباس رقصاتها، و اعتمادها بفيديو كليب أغنيتها “معليش”.

و أعربت “الرايسة لي” عن استنكارها لهذا التصرف عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” قائلة :
“هذه الحركات ليست كلها تقليدية بنسبة 100٪، أنا أتعرف عليهم لأنهم إبداعاتي.. “.

و واصلت قائلة :” وظيفتي هي تعزيز ثراء ثقافتنا بطريقة شعبية، تتكون فرقتي من راقصين من المغرب والجزائر وتونس ولبنان والسنغال، نقضي ساعات وساعات في التعلم من بعضنا البعض لاحترام تراثنا بشكل صحيح”.

وأضافت :”أجد أنه من غير المقبول التقاط بعض الحركات مثل هذه على الأنترنت لأغراض تجارية دون تعويض أو تقييم عندما يمثل عملا لمدى الحياة، لقد حدث لنا عدة مرات أنه تم نسخنا من الألف إلى الياء، لكن ليس من قبل نجمة مشهورة كان لديها ميزانية لتوظيف فرقتنا لهذا المقطع ولديها قيمة أكبر بكثير للترويج للممثلين والناشطين الأمازيغ”.

و تم تداول تدوينة “الرايسة لي” على نطاق واسع بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، من طرف مجموعة من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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