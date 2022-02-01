وحيد حاليلوزيتش يتواصل مع المغاربة في ندوة صحفية لتبرير الإخفاق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني سيعقد ندوة صحفية هذا الأسبوع للتواصل مع الجمهور المغربي و ذلك أياما فقط بعد إقصاء أسود الأطلس من الكأس القارية.

و جاء في بلاغ الجامعة، أنه و بعد مشاركة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021، سيعقد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش، يوم الخميس 03 فبراير 2022، ندوة صحفية حول هذه المشاركة.

و أكد بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الأخيرة ستعمل على نقل وقائع هذه الندوة الصحافية مباشرة من مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، على الموقع الرسمي للجامعة، و قناتها على اليوتيوب وكذلك عبر صفحاتها الرسمية على الفيسبوك والتويتر، وذلك يوم الخميس 03 فبراير 2022 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن وحيد حاليلوزيتش فضل خلال عودة الطائرة التي أقلت العناصر الوطنية من الكاميرون للرباط عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، مكتفيا بالتأكيد أنه بحاجة لفترة من الراحة قبل عقد لقاء تواصلي مع المغاربة.

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