انقلاب زورق صغير ضواحي المحمدية و وفاة شخصين مجهولي الهوية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهد الشريط الساحلي ضواحي مدينة المحمدية، في ساعات مبكرة من هذا اليوم، حادثة غرق شخصين اثنين بسبب انقلاب زورق صغير كانا على متنه.

و حسب المعطيات الأولية، فقد أسفر هذا الحادث عن وفاة شخصين مجهولي الهوية بعد أن أصيب محرك الزورق بعطب تقني في عرض البحر، قبل أن تباغث الأمواج العاتية المركب الصغير و تزيغه عن مساره.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، انتقلت دورية من عناصر الدرك الملكي و الوقاية المدنية و السلطات المحلية لعين المكان، حيث تم الوقوف على تفاصيل الواقعة و استنطاق بعض الشهود الذين تواجدوا بمكان خروج الزورق.

هذا و قامت مروحية تابعة لعناصر الدرك بجولات فوق المنطقة البحرية التي شهدت غرق الضحيتين، فينا تم بناءا على تعليمات من النيابة العامة فتح تحقيق في هذا الملف لتحديد كل ملابساته و تفاصيله.

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