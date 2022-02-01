جريمة بشعة بالبيضاء.. مواطن صيني يقتل فتاة بعد جلسة خمرية

هبة بريس - البيضاء

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فاتح فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمواطن من جنسية صينية يبلغ من العمر 39 سنة، مقيم بشكل قانوني بالمغرب، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضيين للموت.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى دخول المشتبه به في خلاف مع الفتاة الضحية، نتيجة حالة السكر المفرطة خلال تواجدهما بشقة بقطاع بلفدير بمنطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يتطور الأمر إلى تعريضها لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب في وفاتها نتيجة مضاعفات الإصابات التي تعرضت لها خلال نقلها للمستشفى.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المواطن الصيني المشتبه فيه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز السكين المستعمل في تنفيذ هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن الكشف عن خلفياتها ودوافعها.

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