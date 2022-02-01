الطاقة في مقدمة الواردات والسيارات في الصادرات.. العجز التجاري يرتفع إلى 25%
أفاد مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 25 في المئة إلى 200 مليار درهم (21.2 مليار دولار) في العام الماضي.
وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5 في المئة إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3 في المئة إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51 في المئة في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم، بحسب ما نقلت “رويترز”.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16 في المئة، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57 في المئة إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8 في المئة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة ستة في المئة إلى 34.2 مليار درهم.
تعليق واحد
مجرد تساؤل.
ما هو سبب ارتفاع واردات الطاقة !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51 بالمئة في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم.” انتهى الاقتباس.
ارتفعت واردات الطاقة لتعويض الإمدادات التي كات تأتي من الجزائر عبر الأنبوب المار لإسبانيا. هذا ما يثبت حجم الخسائر التي تكبدها المغرب وبدأت تتكشف جراء عدم تجديد العقد من الطرف الجزائر.
خسائر حاول إلاعلام المغربي التهوين منها حينئذ والتقليل من أثرها.