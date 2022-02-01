الحكومة

“حصيلة الحكومة بالبرلمان” على طاولة المجلس الأسبوعي

2022-02-01 / 12:07 مساءً
0
هبة بريس

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2022.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والرابع بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفير الإمارات يؤكد على متانة العلاقات بين المغرب وبلاده

سفير الإمارات يؤكد على متانة العلاقات بين المغرب وبلاده

2022-02-01 / 10:43 صباحًا
Photo of المجلس الأعلى للحسابات.. انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات

المجلس الأعلى للحسابات.. انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات

2022-02-01 / 9:22 صباحًا
Photo of مصدر يستنكر تعامل قطر مع “شكاية الدراجي” بمنطق سياسي

مصدر يستنكر تعامل قطر مع “شكاية الدراجي” بمنطق سياسي

2022-01-31 / 10:49 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يختتم بعد غد دورته الخريفية

مجلس المستشارين يختتم بعد غد دورته الخريفية

2022-01-31 / 8:56 مساءً
Photo of برلماني يثير الجدل .. بعد “كش مش نش”.. جاء دور “يق حق خق”..

برلماني يثير الجدل .. بعد “كش مش نش”.. جاء…

2022-01-31 / 8:14 مساءً
Photo of مركز : الحكم الذاتي سيضمن الحقوق الجماعية والفردية للسكان الصحراويين

مركز : الحكم الذاتي سيضمن الحقوق الجماعية والفردية للسكان…

2022-01-31 / 7:50 مساءً
Photo of الجزائر تتهم المغرب بقصف “المدنيين” خلف الجدار الأمني !

الجزائر تتهم المغرب بقصف “المدنيين” خلف الجدار الأمني !

2022-01-31 / 6:40 مساءً
Photo of جيروزاليم بوست : المغرب لا يعارض عودة إسرائيل للاتحاد الإفريقي

جيروزاليم بوست : المغرب لا يعارض عودة إسرائيل للاتحاد…

2022-01-31 / 6:18 مساءً
Photo of مجلس النواب يختتم بعد غد الأربعاء دورته الخريفية

مجلس النواب يختتم بعد غد الأربعاء دورته الخريفية

2022-01-31 / 1:07 مساءً
Photo of بالرياض.. مباحثات مغربية سعودية في مجالي المالية والاقتصاد

بالرياض.. مباحثات مغربية سعودية في مجالي المالية والاقتصاد

2022-01-31 / 11:43 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق