“كورونا” تؤجل بطولة العالم للسباحة

هبة بريس - وكالات

أعلن الإتحاد الدولي للسباحة ،اليوم الثلاثاء، عن تأجيل بطولة العالم للعبة ،التي كانت مقررة في مدينة فوكوكا اليابانية في ماي المقبل إلى يوليوز 2023، وذلك “بسبب جائحة كورونا والإجراءات المتبعة في اليابان حاليا.

وهذا التأجيل هو الثاني لبطولة العالم التي كانت مقررة أصلا سنة 2021 قبل إعادة جدولتها في روزنامة العام الحالي بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من 2020 إلى 2021.

وكان مقررا أن تقام بطولة العالم من 13 إلى 29 ماي المقبل.

وقال رئيس الإتحاد الدولي للسباحة الكويتي حسين المسلم في بيان إنه “نظرا للوضع الحالي للجائحة والتدابير المعمول بها حاليا في اليابان، فقد اتفق الاتحاد والمسؤولون في اللجنة المنظمة لفوكوكا 2022 على إعادة جدولة بطولة العالم التاسعة عشرة إلى الفترة ما بين 14 و30 يوليوز 2023”.

وأضاف المسلم أن “هذه القرارات تم اتخاذها لما فيه المصلحة الفضلى لجميع المعنيين”.

وبسبب هذا التأجيل، تم تأخير موعد النسخة التالية من بطولة العالم للسباحة بعد فوكوكا والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة من نونبر 2023 إلى يناير 2024″، أي قبل ستة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

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