بعد نفاذه من مراكز التلقيح.. “فايزر” يعود من جديد بعد توصل المغرب بكميات مهمة

2022-02-01 / 11:29 صباحًا
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت المملكة المغربية بكميات مهمة من لقاحات فايزر خلال الأيام الأخيرة و هو الأمر الذي مكن من تعزيز مخزون اللقاحات المعتمدة ببلادنا خلال الحملة الوطنية للتلقيح.

و تم استقبال الشحنات الجديدة من لقاح “فايزر” عبر طائرة قادمة من بروكسيل حطت بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء و تم نقلها لمركز التخزين و التثليج بمنطقة سيدي عثمان قبل توزيع كميات منها على عدد من مراكز التلقيح المنتشرة بربوع المملكة.

و منذ يوم أمس، شرعت المصالح الطبية و التمريضية المكلفة بتدبير عملية التلقيح بعدد من المراكز في تطعيم المواطنين بجرعات “فايزر” التي كانت قد نفذت من أغلب المراكز مقارنة بلقاح “سينوفارم” الصيني.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن حملة التلقيح ما تزال مستمرة، حيث وصل عدد الملقحين بالجرعة الأولى إلى غاية يوم أمس لرقم 24 مليون و 658 ألف و 729 شخصا، بينما الجرعة الثانية تلقاها 23 مليون و 79 ألفا و 723 شخص، أما الجرعة التنشيطية المعززة فقد تم تلقيحها لحوالي 4 ملايين و 441 ألفا و 797 شخصا.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلماني لوزيرة السياحة : كلشي طلق مرتو فمراكش بسباب الأزمة

برلماني لوزيرة السياحة : كلشي طلق مرتو فمراكش بسباب…

2022-02-01 / 6:35 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-01 / 5:41 مساءً
Photo of المنصوري: قطاع التعمير يعاني إكراهات و”الحصول على وثيقة قد يتطلب 6 سنوات”

المنصوري: قطاع التعمير يعاني إكراهات و”الحصول على وثيقة قد…

2022-02-01 / 5:08 مساءً
Photo of المنصوري: 59 مدينة من أصل 85 أصبحت “دون صفيح”

المنصوري: 59 مدينة من أصل 85 أصبحت “دون صفيح”

2022-02-01 / 4:56 مساءً
Photo of بسبب تبادل الضرب و الجرح.. نزار سبيتي و هشام ملولي تحت تدبير الحراسة النظرية

بسبب تبادل الضرب و الجرح.. نزار سبيتي و هشام…

2022-02-01 / 4:39 مساءً
Photo of تسجيل 3080 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 3080 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-01 / 4:36 مساءً
Photo of طنجة ..الأمن يعتقل “مسخوط الوالدين ” عرض والدته لاعتداء بالسلاح الابيض

طنجة ..الأمن يعتقل “مسخوط الوالدين ” عرض والدته لاعتداء…

2022-02-01 / 4:28 مساءً
Photo of “الصحة”: 85,3% من وفيات كورونا لم يتلقحوا أو تلقوا جرعة واحدة فقط

“الصحة”: 85,3% من وفيات كورونا لم يتلقحوا أو تلقوا…

2022-02-01 / 3:55 مساءً
Photo of جلسة ماراطونية تنتظر أطراف ملف الجنس مقابل النقط الأسبوع المقبل

جلسة ماراطونية تنتظر أطراف ملف الجنس مقابل النقط الأسبوع…

2022-02-01 / 3:22 مساءً
Photo of تقرير: 7 من أصل 10 شركات مغربية لا تظهر على صفحة ويب خاصة

تقرير: 7 من أصل 10 شركات مغربية لا تظهر…

2022-02-01 / 2:53 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق