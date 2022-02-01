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ضمنهم قاصر.. أمن وجدة يوقف 5 أشخاص ينشطون في السرقة والتزوير

2022-02-01 / 10:12 صباحًا
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة وشخص ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة والتزوير واستعماله.

وكانت عناصر الشرطة بمدينة وجدة قد أوقفت أحد المشتبه فيهم وهو في حالة تلبس بحيازة أربعة مفاتيح مزورة ودراجة نارية متحصلة من عملية للسرقة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هويات شركائه ويتم توقيفهم بإحدى المناطق القروية بضواحي المدينة، وذلك بعد تدخل أمني أبدى خلاله المشتبه فيهم مقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلبين من فصيلة شرسة.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهم من حجز وثائق وسندات ملكية وعقود بيع لدراجات نارية، بالإضافة إلى خمسة أسلحة بيضاء ومعدات تستعمل في كسر الأقفال، وكذا قطع غيار ميكانيكية وسيارة ودراجة نارية وثلاثة هياكل لدراجات هوائية يشتبه في كونها من متحصلات عمليات السرقة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصر الموقوف تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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