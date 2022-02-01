صورة تعبيرية

البت في أزيد من 364 ألف ملف بمحاكم الرباط خلال 2021

2022-02-01 / 10:01 صباحًا
0
هبة بريس

حققت المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط نسبة استثنائية في تصفية الملفات في محاكم الدائرة تتراوح بين 100.5 بالمائة و125.4 بالمائة برسم السنة القضائية 2021، وذلك على الرغم من الظرفية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وحسب حصيلة تم تقديمها، الاثنين بالرباط، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في 2021 بمجموع محاكم الدائرة القضائية، 351 ألف و365 قضية، مع مخلف يبلغ 78 ألف و963 قضية، ليكون مجموع ما راج من الملفات 430 ألف و329 قضية، كما تم البت في 364 ألف و591 قضية.

وتظهر الحصيلة التي قدمها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، منير المنتصر بالله، أن نسبة القضايا المحكومة من المسجلة بلغت 103.7 بالمائة، فيما بلغت نسبة القضايا المحكومة من الرائجة 84.70 بالمائة.

أما على مستوى التنفيذ المدني بالمحاكم الابتدائية، يبرز المسؤول، فقد بلغت نسبة التصفية من المسجل 103.76 بالمائة، بتنفيذ 43 ألف و79 ملفا.

وأشار المتحدث، إلى أن مداخيل وحدات التحصيل عرفت تطورا ملموسا خلال سنة 2021، وبلغت ما مجموعه خمسة عشرة مليون و355 ألف و735 درهم، (زائد 41.88 بالمائة مقارنة مع 2020، حيث بلغ مجموع المداخيل بها عشرة ملايين و978 ألف و285 درهم).

من جانب آخر، قال المنتصر بالله إن النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بالرباط، باعتبارها محكمة ذات اختصاص نوعي ووطني في بعض القضايا الزجريـة، منها قضايا جرائم الفساد المالي، والإرهاب، يعبر بوضوح عن انخراطها التام في تخليق الحياة العامة، ومسايرتها للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بالنسبة لقضايا جرائم الأموال، وانخراطها كذلك في محاربـة ظاهرة الإرهـاب والتطرف الديني.

وأوضح أنه سجلـت بالنسبة لقضايا جرائم الأمـوال سنـة 2021 علـى مستوى غرفتـي التحقيـق المختصة في القضايا المالية، ما مجموعه 41 ملف فساد مالي، صفـي منها 41 ملف، أي بنسبة تصفيـة بلغت 100 بالمائة، ومازال رائجا بهـا ما مجموعـه 30 ملفـا مالـيا، مضيفا أن غرفتي الجنايات الابتدائيـة والاستئنافيـة عملتا على تصفية ما مجموعه 55 ملف جريمة مالية.

وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فقد تمكنت محكمة الاستئناف من تصفية ملفات التحقيق لقضايا الإرهاب بنسبة بلغت 147.05 بالمائة، فيما تجاوزت نسبة التصفية بغرفتي الجنايـات الابتدائية والاستئنافية لجرائم الإرهاب 150.45 بالمائة.

وفي السياق ذاته، وفي ما يتعلق بغرف التحقيق بهذه المحكمة، فقد بلغ عدد الأوامر الصادر بها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2021 ما مجموعه (1098 أمرًا)، فيما بلغ عدد الأوامر الصادرة عنها خلال الفترة نفسها من سنة 2020 ما مجموعه (510 أمرًا).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: الشركات المغربية تتوفر على ربط جيد بالإنترنت

تقرير: الشركات المغربية تتوفر على ربط جيد بالإنترنت

2022-02-01 / 12:38 مساءً
Photo of بعد نفاذه من مراكز التلقيح.. “فايزر” يعود من جديد بعد توصل المغرب بكميات مهمة

بعد نفاذه من مراكز التلقيح.. “فايزر” يعود من جديد…

2022-02-01 / 11:29 صباحًا
Photo of خريبكة.. وفاة حامل والادارة : توفيت رغم كل الجهود الحثيثة المبذولة

خريبكة.. وفاة حامل والادارة : توفيت رغم كل الجهود…

2022-02-01 / 11:19 صباحًا
Photo of ضمنهم قاصر.. أمن وجدة يوقف 5 أشخاص ينشطون في السرقة والتزوير

ضمنهم قاصر.. أمن وجدة يوقف 5 أشخاص ينشطون في…

2022-02-01 / 10:12 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-01 / 7:00 صباحًا
Photo of صفرو.. إحالة 9 أشخاص على العدالة بتهم تتعلق بالسرقة

صفرو.. إحالة 9 أشخاص على العدالة بتهم تتعلق بالسرقة

2022-01-31 / 11:09 مساءً
Photo of محاكمة الريسوني ..النيابة العامة تطالب بالعقوبة القصوى

محاكمة الريسوني ..النيابة العامة تطالب بالعقوبة القصوى

2022-01-31 / 11:05 مساءً
Photo of ضحية زيان الفيصلي : طلب مني زيان اصطحابه لفندق بطنجة لقضاء عطلة

ضحية زيان الفيصلي : طلب مني زيان اصطحابه لفندق…

2022-01-31 / 10:17 مساءً
Photo of رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يشيد بجهود المغرب في تصنيع لقاحات كورونا

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يشيد بجهود المغرب في…

2022-01-31 / 9:46 مساءً
Photo of نجلاء الفيصلي: زيان أرسل لي فيديو جنسي وهو عار إلا من ثبانه

نجلاء الفيصلي: زيان أرسل لي فيديو جنسي وهو عار…

2022-01-31 / 9:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق