بعد نهاية مسار الأسود بالكان.. عجلة البطولة تعود للدوران بداية من الجمعة

2022-02-01 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد نهاية مسيرة المنتخب الوطني المغربي بكأس إفريقيا إثر خسارته في مباراة الربع أمام نظيره المصري، قررت العصبة الاحترافية لكرة القدم استئناف مباريات البطولة الاحترافية الأولى بداية من يوم الجمعة.

و أوضح بلاغ للعصبة نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مرحلة الإياب ستنطلق بداية من الجمعة 4 فبراير بعد توقف فاق الشهر بسبب منافسات البطولة القارية.

و دعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المشاركة في البطولة المغربية “برو 1” لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الاستعداد للعودة للتباري، على أن يعلن على برنامج الدورات المقبلة في ساعة لاحقة هذا اليوم.

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تعليق واحد

  1. العودة إلى أرض الوطن لأسود الأطلس بعد اقصائه من التأهل نصف نهائي لكأس إفريقيا..لا داعي لهذه البطولة الاحترافية..يجب عليه ان يستريييييييييبيببيببيبيببببح…….

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