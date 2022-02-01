بعد نهاية مسار الأسود بالكان.. عجلة البطولة تعود للدوران بداية من الجمعة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد نهاية مسيرة المنتخب الوطني المغربي بكأس إفريقيا إثر خسارته في مباراة الربع أمام نظيره المصري، قررت العصبة الاحترافية لكرة القدم استئناف مباريات البطولة الاحترافية الأولى بداية من يوم الجمعة.
و أوضح بلاغ للعصبة نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مرحلة الإياب ستنطلق بداية من الجمعة 4 فبراير بعد توقف فاق الشهر بسبب منافسات البطولة القارية.
و دعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المشاركة في البطولة المغربية “برو 1” لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الاستعداد للعودة للتباري، على أن يعلن على برنامج الدورات المقبلة في ساعة لاحقة هذا اليوم.
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العودة إلى أرض الوطن لأسود الأطلس بعد اقصائه من التأهل نصف نهائي لكأس إفريقيا..لا داعي لهذه البطولة الاحترافية..يجب عليه ان يستريييييييييبيببيببيبيببببح…….
فريق المنتخب الوطني المغربي كان أول فريق من الناحية التمويل.. والآن لم تكفيكم الميزانية المخصصة لكم هههههههههههه تريد اخري لهذه البطولة الاحترافية ..لم تشبع بطونكم…
من الأحسن لكم اتركوا كلمة إسمها كرة القدم المغربية … لأن كرة القدم ذهبت مع أناس يعرفون بقيمة الكرة القدم المغربية عندما كان منتخب الوطني بمعنى الكلمة بما يحمله من معاني ونزاهة ومصداقية وروح رياضية حاضرة بقوة…
بما أنا اسمي رجب؛ جعل لكم دخول هذا الشهر المبارك رجب بالتوفيق والعطاء لمنتخبنا الوطني المغربي لهذه البطولة الاحترافية….
إذا كانوا يريدون الانتصار والصعود الى اللقب يجب أولا تغير المدرب بصفة نهائية وتغير التشكيلية من جديد.. وووووو ……
بالنسبة لي ضياع الوقت فقط.اعيد النظر في كرة القدم المغربية .. الآن لم يهمنا انتصارهم ولا هزيمتهم…
المنتخب الوطني المغربي منتخب قوي بصمودهم وطموحاته وذو شخصية قوية ودينامية فريدة من نوعها لاعبين ينقصهم التركيز فقط….
آه آه آه آه لو كنت أنا المسؤول في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اول ما أبدا به هو طرد المدرب وتغير المنتخب بشكل آخر واعطاء رؤية بعيدة المدى لتحقيق أهداف البطولة الاحترافية…..
لاداعي لهذه البطولة الاحترافية لان حالتهم النفسية ستكون من طبيعة الحال جد متدهورة جدآ..المرجوا من الجامعة الملكية المغربية أن تأخذ بعين الاعتبار . .
آلله يكون في عونهم إقصاء ليس بالساهل لا على الجمهور المغربي بصفة عامة ولا على المنتخب الوطني المغربي بصفة خاصة…
نحن مقبلين على اقتراب رمضان المبارك هل لابد من صرف لهم التعويضات وكذا تعويض المدرب ..فهذا حرام هذه الميزانية المخصصة لهم يجب على الحكومة أن تخصصها وتوزعها على المحتاجين والفقراء لأنها أموال الشعب المغربي. ونحن على أبواب رمضان المبارك ..ولا تظحكوا علينا بقفة التساوي اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف من ما تحصدونه من أموال الشعب المغربي المحكور…..