بعد نهاية مسار الأسود بالكان.. عجلة البطولة تعود للدوران بداية من الجمعة

2022-02-01 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد نهاية مسيرة المنتخب الوطني المغربي بكأس إفريقيا إثر خسارته في مباراة الربع أمام نظيره المصري، قررت العصبة الاحترافية لكرة القدم استئناف مباريات البطولة الاحترافية الأولى بداية من يوم الجمعة.

و أوضح بلاغ للعصبة نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مرحلة الإياب ستنطلق بداية من الجمعة 4 فبراير بعد توقف فاق الشهر بسبب منافسات البطولة القارية.

و دعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المشاركة في البطولة المغربية “برو 1” لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الاستعداد للعودة للتباري، على أن يعلن على برنامج الدورات المقبلة في ساعة لاحقة هذا اليوم.

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‫11 تعليقات

  1. العودة إلى أرض الوطن لأسود الأطلس بعد اقصائه من التأهل نصف نهائي لكأس إفريقيا..لا داعي لهذه البطولة الاحترافية..يجب عليه ان يستريييييييييبيببيببيبيببببح…….

  2. فريق المنتخب الوطني المغربي كان أول فريق من الناحية التمويل.. والآن لم تكفيكم الميزانية المخصصة لكم هههههههههههه تريد اخري لهذه البطولة الاحترافية ..لم تشبع بطونكم…

  3. من الأحسن لكم اتركوا كلمة إسمها كرة القدم المغربية … لأن كرة القدم ذهبت مع أناس يعرفون بقيمة الكرة القدم المغربية عندما كان منتخب الوطني بمعنى الكلمة بما يحمله من معاني ونزاهة ومصداقية وروح رياضية حاضرة بقوة…

  8. آه آه آه آه لو كنت أنا المسؤول في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اول ما أبدا به هو طرد المدرب وتغير المنتخب بشكل آخر واعطاء رؤية بعيدة المدى لتحقيق أهداف البطولة الاحترافية…..

  9. لاداعي لهذه البطولة الاحترافية لان حالتهم النفسية ستكون من طبيعة الحال جد متدهورة جدآ..المرجوا من الجامعة الملكية المغربية أن تأخذ بعين الاعتبار . .

  11. نحن مقبلين على اقتراب رمضان المبارك هل لابد من صرف لهم التعويضات وكذا تعويض المدرب ..فهذا حرام هذه الميزانية المخصصة لهم يجب على الحكومة أن تخصصها وتوزعها على المحتاجين والفقراء لأنها أموال الشعب المغربي. ونحن على أبواب رمضان المبارك ..ولا تظحكوا علينا بقفة التساوي اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف من ما تحصدونه من أموال الشعب المغربي المحكور…..

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