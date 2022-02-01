مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

تفاصيل فاجعة الحي الحسني.. قتل والده وزوجة والده والأمن يعتقله بالسلاح

2022-02-01 / 9:11 صباحًا
1
هبة بريس - البيضاء

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 31 يناير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل مزدوجة في حق الأصول.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه، الذي يعيش منعزلا بشقة مجاورة لمسكن عائلته بحي الخدير بمنطقة الحي الحسني، على تعريض والده البالغ من العمر 68 سنة لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض مما تسبب في وفاته، قبل أن يعرض زوجة والده البالغة من العمر 63 سنة لطعنات كانت سببا في وفاتها.

وقد اضطر ضابط الشرطة القضائية عند الانتقال لمنزل الضحايا الذي شكل مسرحا لهذه الجريمة، لاشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية، مما مكن من توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد عثر ضباط الشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة عند فحصهم لمسرح الجريمة على وصفات وشواهد طبية تشير إلى أن المشتبه فيه كان يتابع، منذ سنة 2018، علاجه النفسي بمؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اندلاع حريق بمصحة خاصة بالبيضاء وإجلاء المرضى لمصحة مجاورة

اندلاع حريق بمصحة خاصة بالبيضاء وإجلاء المرضى لمصحة مجاورة

2022-01-31 / 12:11 مساءً
Photo of جريمة بشعة في شفشاون.. شخص “يذبح” ابنة شقيقه الرضيعة

جريمة بشعة في شفشاون.. شخص “يذبح” ابنة شقيقه الرضيعة

2022-01-29 / 6:24 مساءً
Photo of المحمدية : فتاة “تشرمل” وجه صديقتها

المحمدية : فتاة “تشرمل” وجه صديقتها

2022-01-29 / 1:58 مساءً
Photo of مأساة بسطات …وفاة شقيقتين داخل حمام منزلي

مأساة بسطات …وفاة شقيقتين داخل حمام منزلي

2022-01-28 / 11:13 مساءً
Photo of شرطة تازة تضع حدا لجانحين سرقا 15 منزلا ومتجرا

شرطة تازة تضع حدا لجانحين سرقا 15 منزلا ومتجرا

2022-01-28 / 10:59 مساءً
Photo of طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

2022-01-28 / 10:18 مساءً
Photo of أزمور.. إيقاف شخصين متورطين في إعداد ورشة لتقطير وترويج “الماحيا”

أزمور.. إيقاف شخصين متورطين في إعداد ورشة لتقطير وترويج…

2022-01-28 / 5:13 مساءً
Photo of فاس.. أب تلميذة يرسل أستاذة داخل مؤسسة تعليمية للمستعجلات

فاس.. أب تلميذة يرسل أستاذة داخل مؤسسة تعليمية للمستعجلات

2022-01-27 / 9:27 مساءً

سائق دراجة نارية يقضي نحبه جراء فقدان توازنه بمنتجع…

2022-01-27 / 5:08 مساءً
Photo of أكادير : متشرد” ألماني ” يعنف مواطن بواسطة حجارة

أكادير : متشرد” ألماني ” يعنف مواطن بواسطة حجارة

2022-01-27 / 4:49 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق