تفاصيل فاجعة الحي الحسني.. قتل والده وزوجة والده والأمن يعتقله بالسلاح

هبة بريس - البيضاء

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 31 يناير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل مزدوجة في حق الأصول.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه، الذي يعيش منعزلا بشقة مجاورة لمسكن عائلته بحي الخدير بمنطقة الحي الحسني، على تعريض والده البالغ من العمر 68 سنة لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض مما تسبب في وفاته، قبل أن يعرض زوجة والده البالغة من العمر 63 سنة لطعنات كانت سببا في وفاتها.

وقد اضطر ضابط الشرطة القضائية عند الانتقال لمنزل الضحايا الذي شكل مسرحا لهذه الجريمة، لاشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية، مما مكن من توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد عثر ضباط الشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة عند فحصهم لمسرح الجريمة على وصفات وشواهد طبية تشير إلى أن المشتبه فيه كان يتابع، منذ سنة 2018، علاجه النفسي بمؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

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