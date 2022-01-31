تأجيل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش إلى 2023

2022-01-31 / 11:30 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

أعلنت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأجيل اجتماعاتهما السنوية، المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمدينة مراكش، إلى سنة 2023.

وأوضحت المؤسستان الماليتان الدوليتان، في بيان لهما صدر اليوم الاثنين بواشنطن، أن هذه الاجتماعات ستنعقد، هذه السنة، “في واشنطن العاصمة بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد 19.”

وأضاف البيان أن “الاجتماعات السنوية لشهر أكتوبر 2023 ستنعقد بمدينة مراكش”.

وتنعقد هذه الاجتماعات عادة لمدة سنتين متتاليتين في المقر الرئيسي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الفيدرالية الأمريكية، وكل ثلاث سنوات في دولة عضو أخرى. وتم عقد هذه الاجتماعات، منذ بداية جائحة كورونا، في واشنطن بشكل افتراضي.

ويجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وزراء المالية والتنمية، ومحافظي الأبناك المركزية، والعديد من قادة القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وفاعلين من الوسط الأكاديمي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، لاسيما الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل، علاوة على خلق فرص الشغل والتغيرات المناخية.

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