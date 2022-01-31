صفرو.. إحالة 9 أشخاص على العدالة بتهم تتعلق بالسرقة

2022-01-31 / 11:09 مساءً
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ع المحياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمنطقة أمن صفرو بنفوذ ولاية أمن فاس الأسبوع المنصرم على أنظار العدالة، 09 أشخاص على خلفية اشتباه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل منازل و متاجر و شراء المسروق.

وجاءت عملية إيقاف اثنين من المشتبه فيهم المتورطين في عملية السرقة الموصوفة، البالغين من العمر 26 و 29 سنة، أحدهما الملقب “الجـــن”، من ذوي السوابق القضائية، بعد أن فتحت مصالح الشرطة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على إثر عملية سرقة وقعت بتاريخ 08 يناير الجاري بمركز تجاري بمدينة صفرو، والتي طالت مجموعة من الأجهزة الإلكترونية ومواد غدائية، بعد أن أحدث المشتبه فيهما ثقبا بجدار المتجر، حيث قادت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن إيقاف المشتبه فيهما وحجز بعد عملية التفتيش بعض الأشياء المسروقة.

وتبين من خلال البحث مع المشتبه فيهما على تورطهما في قضايا أخرى مماثلة، تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل منزل و محل للبقالة عبارة عن مقتصدية بنفس المدينة، حيث قادت الأبحاث على ضوء هذه التصريحات عن إيقاف 07 اشخاص قاموا بشراء الأشياء المسروقة وتصريفها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالة الجميع على العدالة.

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‫22 تعليقات

  2. يجب بأخذ الاعتبار هذه القضية التي هزت مدينة صفرو وان يحارب جميع المفسدين واللصوص من أجل حماية المواطنين منهم …حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

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