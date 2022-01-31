صفرو.. إحالة 9 أشخاص على العدالة بتهم تتعلق بالسرقة
ع محياوي _ هبة بريس
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمنطقة أمن صفرو بنفوذ ولاية أمن فاس الأسبوع المنصرم على أنظار العدالة، 09 أشخاص على خلفية اشتباه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل منازل و متاجر و شراء المسروق.
وجاءت عملية إيقاف اثنين من المشتبه فيهم المتورطين في عملية السرقة الموصوفة، البالغين من العمر 26 و 29 سنة، أحدهما الملقب “الجـــن”، من ذوي السوابق القضائية، بعد أن فتحت مصالح الشرطة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على إثر عملية سرقة وقعت بتاريخ 08 يناير الجاري بمركز تجاري بمدينة صفرو، والتي طالت مجموعة من الأجهزة الإلكترونية ومواد غدائية، بعد أن أحدث المشتبه فيهما ثقبا بجدار المتجر، حيث قادت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن إيقاف المشتبه فيهما وحجز بعد عملية التفتيش بعض الأشياء المسروقة.
وتبين من خلال البحث مع المشتبه فيهما على تورطهما في قضايا أخرى مماثلة، تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل منزل و محل للبقالة عبارة عن مقتصدية بنفس المدينة، حيث قادت الأبحاث على ضوء هذه التصريحات عن إيقاف 07 اشخاص قاموا بشراء الأشياء المسروقة وتصريفها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالة الجميع على العدالة.
22 تعليقات
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية وان تقوم بحبسهم حتى يتمكنوا السلطات القضائية إلى الوصول إلى الحقيقة…
مثل هذه العصابة محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية… لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
المسبب الرئيسي في ارتكاب مثل هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية هو البطالة والتشرد وقسوة المعيشة . ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لو كان الحكم بيدي ..لحكمت عليهم بالقصاص ( السارق تقطع أيديه) هذه هي العدالة…
مدينة صفرو مدينة صغيرة .. وللأسف الشديد يكثر فيها هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية ..
اعتقد أنه قلة الحكم القاسي والعفو…والتراخي في الأمن.هم المسببيون في ارتكاب هاته الجرائم مما جعل الفوضى تكثر في مدينة صفرو بصفة خاصة وفي أنحاء المملكة بصفة عامة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
تحية وتقدير لكل أبطال الأمن الوطني المغربي ولكل من ساهم من قريب او بعيد الشكر الجزيل للقضاء على هؤلاء المجرمين الذين افسدوا المدينة…
ما الفائدة إذا تم القبض عليهم والحكم عليهم بالسجن المؤبد او باحكام اخرى..وهم يعرفون جيدا ان حكم القصاص لايطبق في المغرب.. والمشكل الغويص هو أن الدولة تصرف عليهم من ميزانية الدولة على مايعادل 80درهم في اليوم(أكل وشرب وتطبيب وترفيه وسهرات داخل السجون فكيف يعقل ان لا يرتكبون الجرائم من أجل هذه يفضلون العودة إلى السجن مرات متعددة هههههههههههه.
مع الأسف الشديد عرف المغرب في الأواني الأخيرة جرائم لاتحصى ولاتعد من حيث ردود الفعل الاجرامي الناجمة عن طيش الشباب العاطل…حتى العامل الرئيسي لتاثير المخدرات والمشروبات الكحولية؛ لما يقوموا به من أفعال..ولن نعد الاسباب المفضية لهذا التسيب…حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…..
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هذه السرقة التي في بعض الأحيان تؤدي إلى ارتكاب الجرائم البشعة التي لا تحمد عقباها..حسبي الله ونعم الوكيل…
هؤلاء اللصوص اصبح السجن عندهم مرحلة نقاهى وفندق بخمسة نجوم هههههههههههه.
يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا لهؤلاء اللصوص ومحاربتهم لتنظيف الشارع العام منهم…والاهم من ذلك هو ان تفتح لهم ورشات العمل للشباب العاطل عن العمل. حتى نقل من هذه الظاهرة…
يجب ايداعهم إلى السجن مع الأشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لمن سولت لهم نفسهم في ارتكاب هاته الأفعال اللاخلاقية اجرامية في حق الضحايا…
لا أصدق مثل هذه المدينة الجميلة ..مدينة حديقة المغرب نسمع مثل هذه الأفعال اللاخلاقية..إنهم يشوهون صورة المدينة بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية اجرامية في حق المواطن المغربي بصفة عامة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على السيد الحموشي ان يضع لنا كاميرات مراقبة مشددة على جميع الأزقة الضيقة وكذا الشوارع .. لحماية المواطنين من هؤلاء اللصوص ومحاربتهم بشتى الطرق لمنع هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية في نفس الوقت…
لابد من محاكمتهم أمام الرأي العام لأنها أفعال اللاخلاقية مع سبق الاصرار يجب على الحكومة الأمنية التحرك في أسرع وقت ممكن.
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن هؤلاء اللصوص يجب محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة وأخذ القضية بعين الاعتبار…
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم تركوا فينا الخوف يمتلك قلوبنا… اللهم اهديهم الى طريق المستقيم يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب….
يجب ضربهم على أيديهم بعصا من حديد..حتى يكونوا عبرة لأمثالهم…
شيئ لا يتقبله العقل؛ الأمن الوطني يلقي القبض على هؤلاء اللصوص في وقت وجيز ويقومون بمحاكمتهم لاتقل سنتين من ثم العفو الملكي.وبهذا تكثر الجرائم؛ ..والمجرم يسرق ويقتل ولا يبالي لاحد لأنه يعرف مصيره السجن المحدد…..