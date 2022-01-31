محاكمة الريسوني ..النيابة العامة تطالب بالعقوبة القصوى

هبة بريس _ الرباط

طلبت النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الاثنين، بتهمة “الاعتداء جنسياً” على شاب، إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن عشر سنوات، أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقّه محكمة ابتدائية كانت قد دانته بهذه التّهمة.

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وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إنّ “أدلّة تورّط الريسوني ثابتة”، ,بحسب “، ملتمساً من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن 10 سنوات.

من جهته ظلّ الريسوني صامتاً دون إبداء أيّ ردّ فعل.

واعتبر وكيل الملك أنّ تصريحات المدّعي “الشجاعة” والمحادثات الهاتفية والنصّية بينه وبين الريسوني “تظهر بجلاء تورّط” الأخير، علماً بأنّ هذه المحادثات لم تُعرض بعد خلال المحاكمة.

بالمقابل حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة “ببراءة” موكله، ملتمساً إلغاء إدانته.

وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، غاب عن جلّ جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي. وقد نفّذ إضراباً عن الطعام لمدة 122 يوماً احتجاجاً على توقيفه، قبل أن يعلّق هذا الإضراب ويُنقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه

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