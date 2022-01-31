مصدر يستنكر تعامل قطر مع “شكاية الدراجي” بمنطق سياسي

هبة بريس _ الرباط

أفاد مصدر من داخل نادي المحاميين بالمغرب الذي تقدم الأسبوع الماضي بشكاية ضد المعلق الجزائري بقنوات بي إن سبورت، حفيظ الدراجي، بأن السلطات القطرية تتعامل مع القضية بمنطق سياسي و ليس قانوني.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، موضحاً بأن نادي المحاميين قام بانتداب أحد المحامين القطريين الذي تنقل شخصيا لمبنى النيابة العامة بالدوحة وذلك بعد إرسال الشكاية عن طرق البريد الإلكتروني و الفاكس .

واسترسل ذات المصدر، أنه وجوابا على “اختصاص المحاكم القطرية في البث في الموضوع فإن الفصل 164 من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 الصادر سنة 2004 فانه نص صراحة على أن الاختصاص ينعقد بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو الدي يقبض عليه فيه و بالتالي فان المحاكم القطرية مختصة في نازلة الحالة و لا يستلزم الأمر تقديم الشكوى بالمغرب وحالتها عبر الطريقة الدبلوماسية”.

وزاد ذات المصدر مشدداً على أن السلطات القطرية تتعامل مع الأمر بمنطق سياسي و ليس قانوني و الدليل على ذلك هو العراقيل القانونية التي تضعها من أجل تفادي بحث تحقي الواقعة، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بمخالفة قانونية يجب أن يطبق فيها القانون و لا مجال لدخول الاعتبارات السياسية في الموضوع، مشيراً في ذات السياق أن معلومات تحدثت عن توجع عدد من المغاربة لوضع شكايات لدى القضاء القطري غير أنها قوبلت بالرفض.

وأبرز ذات المصدر، على أن تحريك الدعوى في إطار المادة 8 من القانون 14 الصادر سنة 2014 و الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية لا يدخل في باب الأحوال الذي يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب بل يمكن فيها تحريك الدعوى تلقائيا بناءا على بلاغ فقط.

وأوضح ذات المتحدث إلى أنه تم معاينة عدد من القرارات القضائية التي تم فيها متابعة عدد من الأشخاص بصفة تلقائية بسبب تغريدات سب و قذف على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار المادة من القانون مما يطرح تساؤلات حول تفادي السلطات التحقيق في الواقعة من أجل التأكد من مادية الفعل الجرمي خصوصا و أن الأمر يتعلق بالاساءة إلى القيم و المبادئ الاجتماعية.

ويشار أن نادي المحاميين سبق وقدم شكاية ضد المعلق الجزائري حفيظ الداجي، بعد جواب على تويتير قام فيه بسب المغربيات واتهامه بممارسة الدعارة، وبالرغم من نفيه للأمر إلى أن الشابة المغربية التي تلقت السب من عند الدراجي كشفت بالدليل أن فعلته صحيحة عكس ما يدعي

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