خبير اقتصادي : قرار فتح المجال الجوي المغربي جاء متأخرا

2022-01-31 / 10:34 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

يواجه قطاع السياحة في المغرب تحديات كبيرة، إلا أن بارقة أمل أخيرة ترتبط بإعادة فتح الحدود مرة أخرى بعد أيام قليلة، في ظل تحذيرات سابقة من انهيار القطاع.

وحول هذا الموضوع قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن قرار فتح المجال الجوي جاء متأخرا نوعا ما، إلا أنه يجب استدراك ما فات، خاصة بعد التدخل الإيجابي للوزارة الوصية التي وضعت خطة استعجالية بقيمة مالية تصل إلى 220 مليون دولار لتمكن أولا من رفع العبء الضريبي والالتزامات الاجتماعية على الوحدات السياحية، كما تمكن من إعادة هيكلة ومواكبة المؤسسات السياحية الراغبة في ذلك.

وأضاف أن ” السؤال الأهم يتعلق بمدى قدرة الإجراء من إنقاذ الموسم السياحي، أم أن الأزمة أصبحت هيكلية ويستلزم سنوات من أجل إعادة التوهج لقطاع يساهم فيما بين 7 بالمئة إلى 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.”

ويرى أن ما يلزم الآن هو شن حملة تسويقية جد مدروسة مع جميع الزبناء، ومواكبة وكالات السفر على المستوى التواصلي والرقمي حتى تتمكن من إعادة الثقة التي فقدت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تأثر القطاع السياحي على المستوى العالمي وليس المغربي فحسب لن يستعيد عافيته سوى بعد سنتين على الأقل._ يقول لسبونتيك _

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