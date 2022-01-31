ضحية زيان الفيصلي : طلب مني زيان اصطحابه لفندق بطنجة لقضاء عطلة

هبة بريس _ الرباط

فجرت نجلاء الفيصلي، مفاجأة من العيار الثقيل، وفضيحة كبرى بطلها النقيب السابق والمحامي محمد زيان، بعدما تحدثت على تفاصيل قضيتها ولقاءها مع الوزير السابق لحقوق الانسان..

واختارت نجلاء الفيصلي التفصيل في علاقتها بزيان مؤكدة أنها تعرضت بالفعل للتحرش الجنسي من طرف محمد زيان وهو ما خلف لديها ضررا نفسيا كبيرا، مضيفة أن زيان تعدى كل الخطوط الحمراء بعد نزوله لمستوى التهديد والسب والقذف، كل هذا من أجل تلبية أوامره ورغابته غير الأخلاقية.

و،قالت نجلاء ان زيان اصابه طمع في ثروتها بعد توصله بكل ما يفيد امتلاكها لثروة كبيرة حيث طالبها باصطحابه

الى احد المطاعم بمارينا سلا، لتهييء الاجواء والتواصل اكثر مع الضحية، وفي الطريق الى المطعم واثناء الجلوس على مائدة الغذاء، ودون اية مقدمات، طلب زيان من الضحية السفر معه الى طنجة لاجل قضاء عطلة والتمتع بها.. وهو ما رفضته بشكل قاطع قبل ان يثور في وجهها ويمتنع عن التواصل معها بعد الرفض…

وقالت نجلاء، انها تعلم علم اليقين ان زيان أوقع العديد من النساء بهاته الطريقة، ولكنه لن يوقع بها نظرا لقوتها وانها غير محتاجة مادية وان شخصيتها أكبر بكثير مما يتصوره زيان، على حد قولها، وهو ما دفعها للرد عن المشككين فيها والمتحدثين عن جهات ما واقفة وراءها.. مؤكدة أنه لو كانت لديها أي نية سوء لما انتظرت سنتين، مشيرة إلى أنه توجد 11 قضية ضد محمد زيان وليست هي القضية الأولى.

من جهتها، قالت إلهام لحرش عن جمعية عدالة، إن الأمر يتعلق بالعنف والتحرش الجنسي والتشهير بإمراة، وأن هناك استعداد من قبل الجمعية لتتبع القضية كملاحظ مع الجمعيات النسائية والحقوقية خلال المحاكمة التي سيحضرها محامون، من أجل استجلاء حقائق النازلة.

ونبهت المتحدثة ذاتها أن الأمر يجب تركه للسلطة القضائية بدل التشهير بالضحية، مضيفة أن مكان النقاش هو المحكمة.

اما إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شدد بدوره، أن نجلاء الفيصلي، لجأت إلى وضع شكاية بطريقة حضارية، وما ارتكب في حقها يعتبر سبا وشتما وتنمرا لا يليق بمسؤول حكومي سابق عن حقوق الإنسان، وأيضا كنقيب سابق، مضيفا أن السيدة نجلاء لجأت إلى زيان للدفاع عنها، لتجد نفسها ضحية ابتزاز.

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