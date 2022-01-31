السويد.. اعتقال أجنبي أطلق طائرة مسيّرة فوق مقر إقامة العائلة الملكية

2022-01-31 / 10:01 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اعتقلت شرطة السويد أجنبيا أطلق طائرة مسيّرة حلّقت فوق مقر إقامة العائلة الملكية، فيما تحقق السلطات بتحليق طائرات مسيرة قرب مناطق استراتيجية بينها محطات للطاقة الكهرذرية.

وتم اعتقال الرجل الذي ضبطه حراس قصر دروتنينجهولم للاشتباه في وصوله بشكل غير قانوني إلى ممتلكات محمية.

وقالت جوزيفين هولكيفست ممثلة الادعاء إنه تم إطلاق سراحه اليوم الاثنين إلا أن الشكوك لا تزال تحوم حوله، رافضة التعليق على جنسيته.

وجاء هذا التطور بينما تقوم السلطات الأمنية السويدية بالتحقيق في نشاط لطائرات مسيرة فوق محطاتها النووية، بعد مشاهدة طائرة مسيرة كبيرة في وقت سابق من الشهر الحالي فوق محطة فورسمارك للطاقة النووية، على الساحل الشرقي للسويد، وكذلك محطتين للطاقة النووية في رينجالز وأوسكارشامن.

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