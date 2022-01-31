نجلاء الفيصلي: زيان أرسل لي فيديو جنسي وهو عار إلا من ثبانه

هبة بريس _ الرباط

فصلت نجلاء الفيصلي إحدى المشتكيات بالنقيب السابق محمد زيان، في تصرفات الاخير حيث اتهمته بالتحرش الجنسي، مدعية انه أرسل لها فيديو وهو عار إلا من ثبانه، وعرضها للتهديد والنصب، ”

وقالت نجلاء الفيصلي انها تتوفر على أوديوهات مرسلة من هاتفه الخاص إلى هاتفها ”، مؤكدة أنه مازال للأسف الشديد لم يثب إلى الله، ويواصل التشهير بها “وأنا اقول له أن الحقيقة ستظهر” داعية وزير حقوق الانسان السابق إلى ترك الأمر للمحكمة والقانون، ومتسائلة في الوقت ذاته عن سبب التنمر في حقها.

وأوضحت المشتكية في ندوة احتضنها مقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، زوال اليوم الاثنين، وجاءت أيضا بشراكة مع جمعية عدالة، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تريد حقها بالقانون، بعيدا عن التشهير، مضيفة أن الأدلة التي تتوفر عليها ستفيد بها المحكمة

من جهته، قال دفاع الفيصلي حاتم بكار من هيأة المحامين بالقنيطرة، إن قضية نجلاء تتضمن وقائع صادمة، وأنه يرفض مناقشة القضية عكس الطرف الآخر، الذي يؤثر على القضاء، ويحاول إعطاءها بعدا آخر، مشيرا إلى القضية إنسانية بالدرجة الأولى، “وان السيل بلغ الزبى من قبل النقيب السابق”

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وشدد الدفاع أن من يتوفر على دلائل فمكانه المحكمة وليس تحوير النقاش، وأن المزايدات غير مجدية، وأن الملف ليست له أبعاد سياسية ولا نضالية، ويتعلق بالتحرش الجنسي والاعتداء عليها بصفتها امرأة “غتصدموا إلى عرفتو الحقيقة”.

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