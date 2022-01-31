مجلس المستشارين يختتم بعد غد دورته الخريفية

هبة بريس _ الرباط

عقد مكتب مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المؤسسة التشريعية برسم الأسبوع الجاري.

وذكر بلاغ للمكتب، أنه، في مستهل هذا الاجتماع، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند مخرجات اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي المستشارين والنواب المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المنتظم بين المجلسين بما يتيح تحقيق التكامل في اضطلاعهما باختصاصاتهما الدستورية والفعالية في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء والتي سيخصص محورها الأول لمساءلة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “التعمير والسكن غير اللائق”، ومحورها الثاني لمساءلة وزيرة السياحة حول “البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة فيما يخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وعلى مستوى التشريع، يضيف المصدر ذاته، أخذ مكتب المجلس علما بإيداع مقترحي قانونين من لدن أعضاء عن المجلس. كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 02 فبراير 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا، للدراسة والتصويت على 7 مشاريع قوانين جاهزة، لتتعزز بذلك الحصيلة التشريعية للمجلس برسم دورة أكتوبر الجارية بما مجموعه 21 نصا تشريعيا.

ولتنظيم أشغال هذه الجلسة العامة التشريعية، تقرر عقد اجتماع ندوة الرؤساء يوم غد على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

وخلص البلاغ إلى أن مكتب المجلس اتخذ قرارا باختتام دورة أكتوبر الجارية بعد يوم غد الأربعاء، وذلك مباشرة بعد الجلسة التشريعية.

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