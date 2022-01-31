أخنوش من البرلمان يوصي بمساندة ودعم المنتخب الوطني
أوصى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بضرورة دعم المنتخب المغربي بعد إقصائه من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقامة في الكاميرون، بهدفين لواحد في ربع النهائي
وقال أخنوش، اليوم الاثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب: “البارح نعسنا مقلقين، ولكن فقنا الصباح بخير، وما كاين باس”، وأضاف: “لكن اللعابة منعسوش البارح باتو كَيبْكِيو”.
وأضاف أخنوش: “لدينا فريق شاب وفتيّ يعمل ويبني وسيذهب إلى الأمام، ونحن بحاجة إلى هذا الفريق ونطالب الشعب بدعمه”.
وأضاف: “نحن في حاجة للفريق الوطني، يجب أن ندعمه، ونطلب من المغاربة أن يدعموه، لأننا مقبلون بعد شهر على خوض مباريات مهمة … الحكومة تدعمهم وليس لدي أي شك في أن الفرق البرلمانية جميعها تدعم المنتخب الوطني”.
جدير بالذكر أن الفريق الوطني مقبل خلال شهر مارس المقبل على خوض مبارتين حاسمتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية من أجل التأهل لنهائيات كأس العام التي ستقام نهاية هذه السنة بدولة قطر.
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المقابلة التي أجريت الأمس كانت الأعصاب تلعب على نفسيتنا بمعنى الكلمة والآن تريدون ياسيد اخنوش بدعمهم ألا تكفيهم الميزانية المخصصة لهم شهريا…واموال الشعب المغربي كلها لهبت …مدرب له أجرة على مايعادل وزير أما اللاعبين حدث ولا حرج هههههههههههه…
نريد يوم الجمعة الكل من طنجة إلى كويرة صلاة الاستسقاء طلبا من الله تعالى ان يسقي عباده (اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ورضاك عنا هذا هو الدعم الحقيقي وليس في التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الاعراب….
حكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف وكحومة في منتهى التكليخ بعينه.. لوكان فعلا منتخب يستحق للكل وافقك في كلامك بدون تعرض ولكن للاسف الشديد منتخب ليس في المستوى المطلوب….
لا تكذبوا على هذا الشعب المسكين.لماذا لا يتكون الفريق الوطني من أبناء البرلمانيين وأبناء الوزراء
التكوين العلمي لأبناء الوزراء والبرلمانيين.والمغفلون يتخصصون في الغناء وكرة القدمو و و
كيف يعقل أن الحكومة الجديدة تقوم بدعم المنتخب الوطني المغربي على علم أنه خيب ظنوننا فيه بعد ان كان كبيرا في أعيننا ولكن الآن نزل إلى الصفر…
ربما منتخبنا الوطني لم يساعده الحظ على الانتصار..ولكن رغم الخسارة وعدم التأهل إلى الدور النهائي فنحن نفتخر به…وكرة ليست نهاية العالم….
الأهم من ذلك أن المنتخب الوطني المغربي ربح قلوب المغاربة وهذا كافي لاثبات مدى حبنا لهذا المنتخب …
نحن مغاربة احرار نعتز بمغربيتنا.فنحن دائما وابدا مشجعين لفريقنا مهما كانت الظروف الصعبة…..
نحن يد واحدة مع منتخبنا الوطني المغربي بالتوفيق للاسود الأطلس في المقابلات ومبارات أخرى في كأس العالم…..
رغم الاقصاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلا أنه كسب جمهورا يحبه ويعزه ويقدره كسب قلوب المغاربة وهذا كافي نعتز به كمغاربة احرا وشعارنا هو الله الوطن الملك…
إن المنتخب الوطني المغربي أعطى كل جهده من أجل التأهل إلى الدور النهائي ويحصل على اللقب ولكن للاسف الشديد لم يساعده الحظ…ولكن ليست نهاية العالم….
اه نزيدوا ندعموا المنتخب باش يزيد يطلع لنا السكر و الضغط وووو…والله إلى قالك “ندعمو المنتخب”…مقابل أشنو؟ و كيفاش غادي ندعمهم؟ يخسروا و نخرجوا للشوارع فرحانين مثلا؟ مدرب أجنبي يطنز علينا و يهز علينا قنانفو للسما و هو أزرق من الزروقية و نصفقوا ليه مثلا؟!!! وا زوينة هادي.