أخنوش من البرلمان يوصي بمساندة ودعم المنتخب الوطني

هبة بريس _ الرباط

أوصى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بضرورة دعم المنتخب المغربي بعد إقصائه من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقامة في الكاميرون، بهدفين لواحد في ربع النهائي

وقال أخنوش، اليوم الاثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب: “البارح نعسنا مقلقين، ولكن فقنا الصباح بخير، وما كاين باس”، وأضاف: “لكن اللعابة منعسوش البارح باتو كَيبْكِيو”.

وأضاف أخنوش: “لدينا فريق شاب وفتيّ يعمل ويبني وسيذهب إلى الأمام، ونحن بحاجة إلى هذا الفريق ونطالب الشعب بدعمه”.

وأضاف: “نحن في حاجة للفريق الوطني، يجب أن ندعمه، ونطلب من المغاربة أن يدعموه، لأننا مقبلون بعد شهر على خوض مباريات مهمة … الحكومة تدعمهم وليس لدي أي شك في أن الفرق البرلمانية جميعها تدعم المنتخب الوطني”.

جدير بالذكر أن الفريق الوطني مقبل خلال شهر مارس المقبل على خوض مبارتين حاسمتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية من أجل التأهل لنهائيات كأس العام التي ستقام نهاية هذه السنة بدولة قطر.

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