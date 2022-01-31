برلماني يثير الجدل .. بعد “كش مش نش”.. جاء دور “يق حق خق”..
يصر عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على الاستمرار في خلق الجدل في مداخلاته، من خلال الكلمات العربية الغريبة التي يستعملها
وبعد أن خلق الجدل في مداخلة برلمانية سابقة باستعمال كلمات من قبيل “كش، مش، نش”، جاء الدور على كلمات أخرى هي “يق، حق، خق/ هق، شق، عق”.
وتدخل العيدودي، مسائلا رئيس الحكومة عن معالم السياسة الثقافية التي تعتزم الحكومة التأسيس لها، إلى أن قال: “نريد جوابا كافيا شافيا ماتعاـ نريد جوابا في الدقة والرقة، يقا حقا خقا لا جواب هقا شقا عقا”.
ويطرح على مواقع التواصل الإجتماعي سؤالا حول الغاية من توظيف هذه المصطلحات حتى وان صح معناها فيما يرى البعض الأخر ان البرلماني المذكور يحاول جلب الأنظار اليه .
وقال البعض الاخر ان ” الطريقة هاته لا يمكن ان تكون ايجابية اذا ما نظرنا الى معجم اللغة المملوء بالمفردات السهلة الممتنعة ” فيما قال البعض الاخر ..طريقة مرفوضة وغير قابلة للهضم
7 تعليقات
الملك المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه قال يوما انه لا يخاف على المغرب من اي شيء الا لفقدان السادة السياسيون المحنكون وليس اشباه هؤلاء الذين يتلفظون بكلمات لا توجد في المعجم العربي مثل يق حق خق
هذا بهلواني سخيف ولا يستحق ان يكون نائبا إنتها الكلام
بر الأمان مكان للذين لاضمير لهم ولامستوى ثقافي لهم ولا سياسة لهم ،ولادبلوماسية ولكن الاغبياء الذين انتخبوهم مقابل الزرقلاف هم السبب،لوصول هؤلاء الحلايقية،الى مبتغاهم الا وهو الغناء،الفاحش،ولكن الله يمهل،ولايهمل، يا عقول العصافير
التفلسيف الخاوي
عطيوا لباباه شي عام ديال الحبس
Qui sai ça peut etre un code
كنا ننتظر من النتخابات الاخيرة ان تسفر على برلمان يغير المألوف ويسير بنا الى الامام واذا ببرلمان يعود بنا الى العصر الجاهلي ويستعرض بعض نوابه عظلاتهم اللغوية بمعجم لا يستعمله حتى ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الكلام والنطق