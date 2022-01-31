برلماني يثير الجدل .. بعد “كش مش نش”.. جاء دور “يق حق خق”..

هبة بريس _ الرباط

يصر عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على الاستمرار في خلق الجدل في مداخلاته، من خلال الكلمات العربية الغريبة التي يستعملها

وبعد أن خلق الجدل في مداخلة برلمانية سابقة باستعمال كلمات من قبيل “كش، مش، نش”، جاء الدور على كلمات أخرى هي “يق، حق، خق/ هق، شق، عق”.

وتدخل العيدودي، مسائلا رئيس الحكومة عن معالم السياسة الثقافية التي تعتزم الحكومة التأسيس لها، إلى أن قال: “نريد جوابا كافيا شافيا ماتعاـ نريد جوابا في الدقة والرقة، يقا حقا خقا لا جواب هقا شقا عقا”.

ويطرح على مواقع التواصل الإجتماعي سؤالا حول الغاية من توظيف هذه المصطلحات حتى وان صح معناها فيما يرى البعض الأخر ان البرلماني المذكور يحاول جلب الأنظار اليه .

وقال البعض الاخر ان ” الطريقة هاته لا يمكن ان تكون ايجابية اذا ما نظرنا الى معجم اللغة المملوء بالمفردات السهلة الممتنعة ” فيما قال البعض الاخر ..طريقة مرفوضة وغير قابلة للهضم

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