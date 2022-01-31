فرنسا تستدعي سفيرها في مالي
هبة بريس _ وكالات
استدعت باريس مساء الاثنين سفيرها في مالي عقب قرار باماكو طرده وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد.
استدعت باريس مساء الاثنين سفيرها في مالي عقب قرار باماكو طرده وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد.
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وورد في بيان عن الخارجية الفرنسية أن “فرنسا تجدد التزامها بتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل إلى جانب شركائها في التحالف من أجل الساحل”.
وأعلن التلفزيون الوطني في مالي أن المجلس العسكري قرر طرد السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير وأمهله 72 ساعة للمغادرة.
وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي أن حكومة جمهورية مالي أبلغت الرأي العام المحلي والدولي أن وزير الخارجية والتعاون الدولي استدعى السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، وأبلغه قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة
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2 تعليقات
L’Algérie n’est pas étrangère à tous les récents coups d’états
مجرد تساؤل.
متى تُطرد فرنسا من إفريقيا !!!!؟؟؟؟
“هاذي (هذه ) البداية ومازال مازال” شعار يردده الجزائريون كلما سجل فرقهم هدف في مرمى الخصم.
الأفارقة نضجوا ويريدون مسك زمام أمورهم بأنفسهم باستعادة افريقيا المغتصبة لهم. البداية كانت بالحراك الجزائري حيث رفعوا صور عبد القادر وبن باديس، بن مهيدي وبن بولعيد مع شعار ” La France DEGAGE”. ثم منع الطائئرات العسكرية من تدنيس الأجواء الجزائرية.
فحذ حذوهم الماليون (مالي) والبوركنابيون عندما رجموا عساكرهم كما ترجم الشياطين.
وطرد السفير من مالي ما هي إلا البداية.