Algerian Oil Minister Shakib Khalil attends the opening session of the Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) meeting in Cairo 13 December 2003. Non-OPEC oil exporting countries will be asked to participate in a potential reduction of the global oil supply that OPEC could decide for the second quarter of 2004. AFP PHOTO/Marwan NAAMANI

بدء محاكمة وزير الطاقة السابق في الجزائر

2022-01-31 / 7:24 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بدأت، الاثنين، في العاصمة الجزائرية محاكمة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الذي شغل هذا المنصب لعشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأفادت الوكالة بأن القطب المالي والاقتصادي في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بدأ جلسات المحاكمة، بالاستماع إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في هذه القضية.

ويُحاكم شكيب خليل، المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية سوناطراك محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”، وفق ما أوردت الوكالة.

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