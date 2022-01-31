” فدرالية اليسار” تطالب بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف والصحفيين المعتقلين

هبة بريس _ الرباط

طالبت “فدرالية اليسار الديمقراطي” بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والصحفيين، من داخل المؤسسة التشريعية.

وقالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن الحزب اعلاه ان ” الثقافة أمام تحديات كبيرة كونية ووطنية، وهو ما يستلزم توسيع مناخ الحريات أفقيا وعموديا.

وأكدت التامني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مدخل ذلك هو إطلاف سراح معتقلي حراك الريف والصحفيين، للقطع مع الشعور بالتهميش، وتحقيق شرط الإبداع والابتكار.

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