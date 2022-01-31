” فدرالية اليسار” تطالب بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف والصحفيين المعتقلين

2022-01-31 / 7:05 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

طالبت “فدرالية اليسار الديمقراطي” بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والصحفيين، من داخل المؤسسة التشريعية.

وقالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن الحزب اعلاه ان ” الثقافة أمام تحديات كبيرة كونية ووطنية، وهو ما يستلزم توسيع مناخ الحريات أفقيا وعموديا.

وأكدت التامني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مدخل ذلك هو إطلاف سراح معتقلي حراك الريف والصحفيين، للقطع مع الشعور بالتهميش، وتحقيق شرط الإبداع والابتكار.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد جريمة ارتكبها مدمن على اللعبة بحق عائلته.. باكستان تتجه لمنع “ببجي”

بعد جريمة ارتكبها مدمن على اللعبة بحق عائلته.. باكستان…

2022-01-31 / 6:50 مساءً
Photo of الONEE: تشغيل مركز تحويلي من فئة 225/60 كيلوفولط بتارودانت

الONEE: تشغيل مركز تحويلي من فئة 225/60 كيلوفولط بتارودانت

2022-01-31 / 5:45 مساءً
Photo of تبخيس صورة الفنانين وندرة فضاءات الإبداع.. أخنوش يستعرض اختلالات القطاع الثقافي

تبخيس صورة الفنانين وندرة فضاءات الإبداع.. أخنوش يستعرض اختلالات…

2022-01-31 / 5:15 مساءً
Photo of تسجيل 1321 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 1321 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-31 / 4:53 مساءً
Photo of أخنوش: القرارات الاستباقية للحكومة مكنت من تفادي وقوع نكسات

أخنوش: القرارات الاستباقية للحكومة مكنت من تفادي وقوع نكسات

2022-01-31 / 4:42 مساءً
Photo of أخنوش: التجربة المغربية في المجال الديني أصبحت نموذجا يحتذى به

أخنوش: التجربة المغربية في المجال الديني أصبحت نموذجا يحتذى…

2022-01-31 / 4:21 مساءً
Photo of أخنوش: “للثقافة عائدات اقتصادية وتنموية مهمة”

أخنوش: “للثقافة عائدات اقتصادية وتنموية مهمة”

2022-01-31 / 3:55 مساءً
Photo of أخنوش: السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية

أخنوش: السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها…

2022-01-31 / 3:48 مساءً
Photo of مجلس البيضاء يفرض على طالبي رخص البناء أو الإصلاح أداء واجب نقل المخلفات

مجلس البيضاء يفرض على طالبي رخص البناء أو الإصلاح…

2022-01-31 / 3:12 مساءً
Photo of انطلاقة محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط بسطات

انطلاقة محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط بسطات

2022-01-31 / 2:58 مساءً

تعليق واحد

  1. كفى من الاستمرارية في استحمار الشعب. على الدولة العميقة ان تدرك ان الشعب اصبح واعيا للمراوغات والسناريوهات المتجاوزة٠ الا تخجلون? المغاربة ليسوا بقطيع تفعلون به كل ما تريدون. اطلقوا سراح جميع الصحافيين الذين ارادوا الخير لبلادهم٠ اطلقوا سراح الذين يخالفونكم الرأي. اين القذافي وبن علي وووووو. الوقت لن يرحمكم. تصالحوا مع الشعب قبل فوات الاوان!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق