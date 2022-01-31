منظمة إنسانية: فقدان أثر 34 مهاجرا غادروا صفاقس قبل 4 أيام

2022-01-31 / 6:54 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت منظمة Alarm Phone الإنسانية فقدان أثر 34 مهاجرا انطلقوا من سواحل صفاقس قبل 4 أيام.

وكانت المنظمة التابعة لـWatch The Med غير الحكومية، قد أطلقت يوم السبت الماضي نداء استغاثة لصالح قارب يحمل على متنه 34 شخصا فقد أثرهم قبالة السواحل التونسية، من بينهم طفلان أيضا.

وكتبت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر”: “أقارب وأصدقاء هؤلاء الأشخاص ينتظرون الأخبار عنهم بفارغ الصبر، لكن “السلطات ترفض مشاطرة أي معلومات معنا.. لذلك نطلب منهم عدم للتخلي عن البحث عن هؤلاء المفقودين”.

يذكر أن Alarm Phone تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية فقط

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