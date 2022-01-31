الجزائر تتهم المغرب بقصف “المدنيين” خلف الجدار الأمني !

هبة بريس _ الرباط

اتهمت الجزائر من خلال عمار بلاني، المملكة المغربية بالقيام بما وصفته بـ”أعمال حربية باستهدافها المدنيين باستعمال اسلحة متطورة “.

و وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية التي نقلت كلام المسؤول اعلاه فقد قامت القوات المغربية بطلعات جوية استهدفت فيها عناصر “البوليساريو” وقصفت منشآت عسكرية تابعة للجبهة في “مهيريز” وسقوط قتلى.

وأضاف المسؤول الجزائري وفق ذات المصدر أن “السلطات المغربية التي أعلنت عن تمسكها بالمسار السياسي وكذا دعمها المزعوم لجهود الامم المتحدة الرامية الى ايجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، تنتهك يوميا الاتفاقات العسكرية التي وقعها طرفي النزاع و التي يؤيدها مجلس الامن”.

وتُعتبر هذه الاتهامات الجزائرية، وفق المتتبعين للصراع في الصحراء، ليست جديدة، حيث سبق أن اتهمت المغرب بقصف المدنيين في المنطقة العازلة للصحراء التي تقع بين الجدار الأمني المغربي والحدود الجزائرية، وهي منطقة لا يجب أن يتواجد فيها أشخاص مدنييون، وغالبا ما تعرف تواجد ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية أو عناصر القوات المغربية.

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