مدرب إسرائيل وتشلسي السابق متهم بـ”التحرش الجنسي”

هبة بريس _ وكالات

اتهمت عدة سيدات، ظهرن في برنامج استقصائي أذيع على القناة الـ12 الإسرائيلية مدرب منتخب إسرائيل وفريق تشلسي الإنكليزي لكرة القدم السابق، أفرام غرانت (67 عاما)، بالتحرش الجنسي، بينما أكد المدرب أنه “لم يقصد إيذاء أحد”.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن برنامج “Exposure” الذي أذيع الأحد على القناة الإسرائيلية بث شهادات النساء اللواتي قلن إن المدرب البارز السابق استغل نفوذه وعلاقاته لمحاولة الحصول على خدمات جنسية من الشابات اللائي طلبن مساعدته في بداية حياتهن المهنية.

وغرانت، الذي كان مدربا معروفا في إسرائيل ذاع صيته دوليا في عام 2007 عندما تولى تدريب فريق تشلسي وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ودرب أيضا وست هام وبورتسموث في الدوري الإنكليزي الممتاز، والمنتخبين الوطنيين لإسرائيل وغانا.

وقالت العديد من السيدات في حلقة البرنامج التي استمرت نحو ساعة إنه أثناء العمل مع غرانت تفوه بملاحظات جنسية، مما جعل من الصعب عليهن الحفاظ على علاقات مهنية معه

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