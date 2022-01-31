جيروزاليم بوست : المغرب لا يعارض عودة إسرائيل للاتحاد الإفريقي

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن قرار منح صفة عضو مراقب لإسرائيل في يوليوز من العام الماضي، افرز معارضة 21 دولة على هذه الخطوة،

وقالت ذات الجهة أنه حاليا تقود الجزائر وجنوب إفريقيا حملة “ضغط” في إطار مسعاها لإبعاد إسرائيل عن الاتحاد الإفريقي، وإلى جانبهما توجد زيمبابوي وناميبيا وبوتسوانا، في حين عبرت جميع الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة عن اعتراضها على الخطوة، باستثناء المغرب وتشاد اللتان تربطهما علاقات دبلوماسية علنية معها

ويحتاج إلغاء قرار عودة إسرائيل إلى المنظمة تصويت ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 54 خلال عملية التصويت التي يُنتظر أن تتم بعد غد الأربعاء في مقر المنظمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا،

وترى تل أبيب إن 11 دولة فقط لا تربطها بها علاقات دبلوماسية كاملة، ومن بين هذه المجموعة دول تملك اتفاقيات معها، على غرار جيبوتي التي تسمح للسفن الإسرائيلية باستخدام مياهها، أو أنها تبحث إمكانية تطبيع العلاقات معها، مثل جزر القمر.

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