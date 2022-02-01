بسبب كورونا.. إرجاء المهرجان الدولي للسينما والأدب بأسفي

هبة بريس

أفادت اللجنة التنظيمية للمهرجان الدولي للسينما والأدب بأسفي بأن الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسينما والأدب بأسفي التي كان من المفترض تنظميها في أكتوبر 2021 وتم تأجيلها في مناسبتين بسبب وباء كوفيد-19، قد تم إرجاؤها من 21 إلى 27 أكتوبر 2022.

وذكرت اللجنة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي “بالنظر للظروف الغير الواضحة المعالم لتطور وباء كورونا المستجد، واستمرار الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره”، وكذا بسبب “عدم توفر الضمانات الكافية لتنظيم دورة حضورية وفق الإلتزام الذي تم التأكيد عليه أمام لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية انسجاما مع اختيارات المهرجان وحفاظا على طقوسه وجوهره المبني أساسا على اللقاءات والمشاهدات الجماعية للأفلام وتبادل الأراء حولها”،

وأضافت اللجنة أنه بناء على ذلك، قررت اللجنة التنظيمية تأجيل الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما والأدب بأسفي إلى الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2022، وهي الفترة المعتادة لتنظيم دورات المهرجان، معربة عن “عن الأمل في تسمح الظروف بتنظيم دورة في مستوى رفيع يتماشى مع تطلعاتنا وانتظارات عشاق السينما والأدب”.

يشار إلى أن المهرجان الدولي للسينما والأدب، الذي تنظمه جمعية (أكورا) للفنون، ينفرد بعرض أفلام مقتبسة من أعمال أدبية (روايات، وقصص قصيرة، وحكايات، وغيرها).

وتتيح هذه التظاهرة فرصة فريدة للجمع بين مؤلفي أعمال أدبية وناشرين، من جهة، ومؤلفي أعمال سينمائية ومنتجين، من جهة أخرى، قصد تشجيعهم على تكييف أعمالهم الأدبية مع السينما

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