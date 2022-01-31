الONEE: تشغيل مركز تحويلي من فئة 225/60 كيلوفولط بتارودانت

هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه تم، اليوم الاثنين، تشغيل مركز تحويلي من فئة 225/60 كيلوفولط في أولاد رحو بإقليم تارودانت.

وأضاف المصدر أن الكلفة الإجمالية لهذا المركز التحويلي تصل إلى ما يفوق 168 مليون درهم. أما المنشآت المنجزة فتتكون من مركز تحويلي جديد من فئة 225 كيلوفولط بأولاد رحو بقدرة 100×2 ميغا فولط أمبير وتوسعة من فئة 225 كيلوفولط على مستوى مركزي كلالشة 250/60/22 كيلوفولط وأولاد تايمة 60/22 كيلوفولط. كما تم إنجاز خطوط كهربائية من فئة 225 كيلوفولط طولها 26 كلم وخطوط كهربائية من فئة 60 كيلوفولط يبلغ طولها 33 كلم.

ويندرج هذا الإنجاز الجديد في إطار تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز وتأمين جودة تزويد مدينة تارودانت والمناطق المجاورة بالطاقة الكهربائية التي تشهد إطلاق عدة مشاريع في القطاع الفلاحي.

يشار إلى أنه مع بدء تشغيل هذا المركز التحويلي، سترتفع قدرة المنشأة الإجمالية بإقليم تارودانت من 776 إلى 976 ميغا فولط أمبير.

يذكر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قام منذ فاتح شهر يناير 2022، بتشغيل 4 مراكز تحويلية جديدة تبلغ قدرتها الإجمالية 680 ميغا فولط أمبير بكلفة 554 مليون درهم وذلك بأقاليم زاكورة والنواصر والصويرة وتارودانت.

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