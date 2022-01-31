التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو

2022-01-31 / 5:21 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحركة المنفذة للانقلاب في بوركينا فاسو، في بيان تلفزيوني، اليوم الاثنين، تعيين قائد الانقلاب، هنري دامبيا رئيسا للبلاد وقائد أعلى للقوات المسلحة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح، أعلنت في بيان تلفزيوني أنه تم تعيين هنري دامبيا، رئيسا لبوركينا فاسو، وقائدا أعلى للجيوش.

وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن إقالة قائد أركان الجيوش، المدير العام للاستخبارات الوطنية.

هذا وأعلنت قيادات في الجيش ببوركينا فاسو، تحت اسم “الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح” إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.

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تعليق واحد

  1. إفريقيا عالم من العجائب البشرية، كلما استفاق أحدهم من نومه ينقلب على رئيس البلاد ويعلن نفسه قائدا للثورة ثم رئيسا دون إجراء انتخابات فيتم تعليق الدستور وحل الحكومة وتنصيب أخرى، هكذا حال القارة السمراء.

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