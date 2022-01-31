عزيز أخنوش

تبخيس صورة الفنانين وندرة فضاءات الإبداع.. أخنوش يستعرض اختلالات القطاع الثقافي

2022-01-31 / 5:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ذكر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اللجنة الملكية للنموذج التنموي وقفت في تقريرها على الاختلالات التي تطبع السياسات الثقافية في المجتمع المغربي.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذه الاختلالات تتمثل في تسجيل ضعف ثقافة الحوار وندرة فضاءات الإبداع، والمشاركة في الفضاء العمومية فضلا عن تبخيس صورة الفنانين والمبدعين كوسطاء ومنشطين ومنشئين للرابط الاجتماعي داخل المجتمع.

كما أشار أخنوش، إلى نقص إمكانيات التكوين والمعاهد والمؤسسات المرتبطة بالنشاط الثقافي، وعدم انتظام عمليات البرمجة الثقافية ، إضافة الى التداخل الحاصل بين قطاع الثقافة وقطاعات أخرى، وضعف التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين الفاعلين.

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تعليق واحد

  1. انت اصبحت اكثر من رئيس الجزائر استحي من ذكر اسمه في الوعود والتشخيص رغم انكما من اقدم الوزراء وقريبا ستكونا ضمن
    كتاب غينيتس للكذب والشفوي

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