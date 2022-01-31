كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

أخنوش: القرارات الاستباقية للحكومة مكنت من تفادي وقوع نكسات

2022-01-31 / 4:42 مساءً
0
هبة بريس

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، إن القرارات الاستباقية والمناسبة التي اتخذتها الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مواجهة وباء كوفيد-19، مكنت المغرب من تفادي وقوع نكسات.

وأضاف أخنوش في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقده مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة وبعض المستجدات المرتبطة بها، أن المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل تحصين المملكة وصحة المواطنات والمواطنين، كان آخرها مصنع تصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى الذي ترأس جلالة الملك يوم الخميس المنصرم أشغال إطلاق إنجازه ببنسليمان.

وبعدما توقف عند الإشكاليات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بسبب الوباء، لا سيما قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، أكد أخنوش على أن إعادة دوران عجلة الاقتصاد و إنعاش القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به والرجوع إلى حياة طبيعية نوعا ما يستلزم إقبال المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، خاصة في ظل معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تفيد بأن جل حالات الوفاة الناجمة عن الوباء تسجل في صفوف غير الملقحين أو الذين لم يتلقوا الجرعة المعززة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة والأحزاب السياسية وباقي الأطراف ستقوم بمجهود تواصلي والتعبئة من أجل توعية المواطنين بأهمية التلقيح.

من جهتهم، أكد عدد من زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الذين شاركوا في هذا الاجتماع، على أهمية المجهودات التي اتخذها المغرب لمحاربة الجائحة، لا سيما حملة التطعيم ومجانية اللقاحات التي تمت طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل حماية صحة المواطنات والمواطنين وتحقيق الإنعاش الاقتصادي.

وأكد هؤلاء الزعماء في تصريحات مماثلة، على أهمية قرار الحكومة الأخير القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة، مبرزين ضرورة مواكبة هذا القرار بإجراءات من شأنها تعزيز الإقبال الجماعي على تلقي الجرعة الثالثة وإنعاش الاقتصاد والخروج النهائي من الأزمة التي أسفرت عنها الجائحة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” فدرالية اليسار” تطالب بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف والصحفيين المعتقلين

” فدرالية اليسار” تطالب بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف…

2022-01-31 / 7:05 مساءً
Photo of بعد جريمة ارتكبها مدمن على اللعبة بحق عائلته.. باكستان تتجه لمنع “ببجي”

بعد جريمة ارتكبها مدمن على اللعبة بحق عائلته.. باكستان…

2022-01-31 / 6:50 مساءً
Photo of الONEE: تشغيل مركز تحويلي من فئة 225/60 كيلوفولط بتارودانت

الONEE: تشغيل مركز تحويلي من فئة 225/60 كيلوفولط بتارودانت

2022-01-31 / 5:45 مساءً
Photo of تبخيس صورة الفنانين وندرة فضاءات الإبداع.. أخنوش يستعرض اختلالات القطاع الثقافي

تبخيس صورة الفنانين وندرة فضاءات الإبداع.. أخنوش يستعرض اختلالات…

2022-01-31 / 5:15 مساءً
Photo of تسجيل 1321 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 1321 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-31 / 4:53 مساءً
Photo of أخنوش: التجربة المغربية في المجال الديني أصبحت نموذجا يحتذى به

أخنوش: التجربة المغربية في المجال الديني أصبحت نموذجا يحتذى…

2022-01-31 / 4:21 مساءً
Photo of أخنوش: “للثقافة عائدات اقتصادية وتنموية مهمة”

أخنوش: “للثقافة عائدات اقتصادية وتنموية مهمة”

2022-01-31 / 3:55 مساءً
Photo of أخنوش: السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية

أخنوش: السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها…

2022-01-31 / 3:48 مساءً
Photo of مجلس البيضاء يفرض على طالبي رخص البناء أو الإصلاح أداء واجب نقل المخلفات

مجلس البيضاء يفرض على طالبي رخص البناء أو الإصلاح…

2022-01-31 / 3:12 مساءً
Photo of انطلاقة محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط بسطات

انطلاقة محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط بسطات

2022-01-31 / 2:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق