أخنوش: “الله يرفع علينا هاد الوباء لأن المغاربة بغاو المهرجانات يرجعو”
هبة بريس - الرباط
وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، “الله يرفع علينا هاد الوباء لأن المغاربة بغاو يرجعو المهرجانات
تحدث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إلغاء عدد من المهرجانات الفنية بالمغرب بسبب فيروس كورونا.
وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، “الله يرفع علينا هاد الوباء لأن المغاربة بغاو يرجعو المهرجانات
حيث كتمثل متنفس مهم ومواعيد سنوية تنتعش في مجموعة من المدن المغربية”.
وأضاف أخنوش قائلا “مكنتكلمش هنا غي على المهرجانات العالمية بحال موازين وتيميتار ومهرجان الموسيقى الروحية ومهرجان كناوة ومهرجان الفيلم بمراكش، لكن على مهرجانات أخرى وجدات ليها وزارة الثاقفة أجندة قوية منها المهرجان الوطني لفن أحيدوس والمهرجان الوطني للفن المسحري وغيرها..”
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المجموع 24 آراء
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12 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم ارفع عنا هده الحكومة. صافي التفاهة هي لخاصنا.
لا شكون قالها ليك المهرجانات غير تبدير المال العام
ان لم تستحي، فإفعل ما شئت
هههنههههه
شر البلية ما يضحك
اش خاصك العريان الخواتم اامولاي
لا حول ولا قوة إلا بالله
تدعو الله أن ينعم علينا بالخير لتقابله بالمعصية.
صار المنكر معروفا و المعروف منكرا.
ههههه. كلشي مزيان ….خاص غير المهرجانات
راه العلم هو الذي سيرفع عنك الوباء اما الله لن يرفع عنك شيء لأنه موجود فقط في عقلك
Bghina jwam3 bghiti islam yrj3 maroc
الله ينعل اللي ما يحشم باقي خلصنا غير المهراجانات.
هذا بهتان، المغاربة بغاوا الشغل و تغطية صحية في المستوي و تعليم مجاني مزيان و ان يكونوا سواسي أمام القضاء، اما المهرجانات غير لغيوها
أذا كنتم تقصدون المهرجانات الثقافية كمهرجان المجون موازين لكي تروجو لصورة المغرب كبلد متسامح أقول لكم يا ربي سلط علينا فيروس أشد من كورونا كي يحصدنا كما كان يحصد الطاعون الناس قديما
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرينا قوته فيك….المغاربة باغين المهرجانات…المغاربة راه باغين الخدمة و الصحة و السكن و العيش الكريم