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أخنوش: “الله يرفع علينا هاد الوباء لأن المغاربة بغاو المهرجانات يرجعو”

2022-01-31 / 4:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تحدث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إلغاء عدد من المهرجانات الفنية بالمغرب بسبب فيروس كورونا.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، “الله يرفع علينا هاد الوباء لأن المغاربة بغاو يرجعو المهرجانات
حيث كتمثل متنفس مهم ومواعيد سنوية تنتعش في مجموعة من المدن المغربية”.

وأضاف أخنوش قائلا “مكنتكلمش هنا غي على المهرجانات العالمية بحال موازين وتيميتار ومهرجان الموسيقى الروحية ومهرجان كناوة ومهرجان الفيلم بمراكش، لكن على مهرجانات أخرى وجدات ليها وزارة الثاقفة أجندة قوية منها المهرجان الوطني لفن أحيدوس والمهرجان الوطني للفن المسحري وغيرها..”

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