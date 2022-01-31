أخنوش: التجربة المغربية في المجال الديني أصبحت نموذجا يحتذى به

2022-01-31 / 4:21 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن للمملكة المغربية تحت إمارة أمير المؤمنين دور بارز في نشر التعاليم الإسلامية السمحة القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني عبر بعثات الأئمة الى الخارج أو تكوينهم لأئمة العالم بالداخل.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذه المجهودات أثرت في حياة الملايين من المسلمين وقدمت صورة معتدلة ووسطية للقيم الدينية، مشيرا الى أن العالم يشهد كيف تحولت التجربة المغربية في المجال الديني تحت سلطة أمير المؤمينين، الى نموذج يحتذى به في نشر الاعتدال والتسامح والتعايش بين الاديان.

وشدد أخنوش، على أن بلادنا عملت على اعتماد سياسة دينية مهيكلة عابرة للحدود الوطنية جعلتها أحد رواد الدبلوماسية الوحية لما تشتمل عليها من مؤهلات في المجال الروحي من مساجد وزوايا والطرق الصوفية والمآثر الدينينة وبما تتوفر عليه من مؤسسة رسمية وعلى رأسها مؤسسة إمارة المؤمنين.

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