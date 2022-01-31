عزيز أخنوش

أخنوش: “للثقافة عائدات اقتصادية وتنموية مهمة”

2022-01-31 / 3:55 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التنوع الثقافي المغربي هو نتاج تطور تاريخي للدولة المغربية ومزيج من قربها الجغرافي من أوربا وانفتاحها على الصحراء الكبرى وافريقيا والمشرق العربي وتلاقح حضاري مع ثقافات أخرى كان لها كبير الأثر في هذا التداخل الثقافي واللغوي والتعدد ابعرقي الذي يشمل الامازيغية والعربية والحسانية والاندلسية والافريقي والموريسكي والإسلامي واليهودي.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين “فضلا على أن للثقافة أهمية بالغة في التنشئة الاجتماعي للمواطنين والمواطنات، فلها أيضا عائدات اقتصادية وتنموية مهمة”.

وشدد أخنوش على أن هذا القطاع يساهم في الاستثمار في الرأسمال البشري في أبعاده المتعددة للرفع من عائداته المادية، سواء في القطاع السياحي أو من خلال استقطاب الاستثمار الخارجية وخلق المقاولات الوطنية وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على عائدات العملة الصعبة وعلى خلق مناصب جديدة وعلى تمويل خزينة الدولة بموارد مالية إضافية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يشيد بجهود المغرب في تصنيع لقاحات كورونا

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يشيد بجهود المغرب في…

2022-01-31 / 9:46 مساءً
Photo of نجلاء الفيصلي: زيان أرسل لي فيديو جنسي وهو عار إلا من ثبانه

نجلاء الفيصلي: زيان أرسل لي فيديو جنسي وهو عار…

2022-01-31 / 9:40 مساءً
Photo of أخنوش من البرلمان يوصي بمساندة ودعم المنتخب الوطني

أخنوش من البرلمان يوصي بمساندة ودعم المنتخب الوطني

2022-01-31 / 8:35 مساءً
Photo of ” فدرالية اليسار” تطالب بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف والصحفيين المعتقلين

” فدرالية اليسار” تطالب بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف…

2022-01-31 / 7:05 مساءً
Photo of بعد جريمة ارتكبها مدمن على اللعبة بحق عائلته.. باكستان تتجه لمنع “ببجي”

بعد جريمة ارتكبها مدمن على اللعبة بحق عائلته.. باكستان…

2022-01-31 / 6:50 مساءً
Photo of الONEE: تشغيل مركز تحويلي من فئة 225/60 كيلوفولط بتارودانت

الONEE: تشغيل مركز تحويلي من فئة 225/60 كيلوفولط بتارودانت

2022-01-31 / 5:45 مساءً
Photo of تبخيس صورة الفنانين وندرة فضاءات الإبداع.. أخنوش يستعرض اختلالات القطاع الثقافي

تبخيس صورة الفنانين وندرة فضاءات الإبداع.. أخنوش يستعرض اختلالات…

2022-01-31 / 5:15 مساءً
Photo of تسجيل 1321 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 1321 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-31 / 4:53 مساءً
Photo of أخنوش: القرارات الاستباقية للحكومة مكنت من تفادي وقوع نكسات

أخنوش: القرارات الاستباقية للحكومة مكنت من تفادي وقوع نكسات

2022-01-31 / 4:42 مساءً
Photo of أخنوش: التجربة المغربية في المجال الديني أصبحت نموذجا يحتذى به

أخنوش: التجربة المغربية في المجال الديني أصبحت نموذجا يحتذى…

2022-01-31 / 4:21 مساءً

تعليق واحد

  1. نتمنى ان تكون للإعلام والثقافة والمعلومات العامة جاذبية خاصة موجهة الشباب في ما يخص شق الثقافي وإعادة النظر الى نظام هيكلي مهم….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق