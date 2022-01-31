أخنوش: السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية
هبة بريس - الرباط
اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السياسة الثقافية تشكل البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية.
وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن تحقيق المواطنة الكاملة واستكمال صرح الدولة الاجتماعية بمواصفاتها الاجتماعية والمدنية والحقوقية لا يرتبط فقط بمسلسل تطور المجتمع ونمائه الاقتصادية بقدر ما يرتبط بالمنظور الثقافي والاستثمار في التنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا كثروة وطنية تطبع وجودنا الجماعي ومصيرنا المستقبلي بحيوية دائمة.
وأضاف أخنوش قائلا “ليس هناك أدنى شك في أهمية السياسة الثقافية في أي مجتمع، فعندما تغيب معالم هذه السياسة بداخله تضيع معه كافة الروافد المجتمعية الأخرى.”
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16 تعليقات
يجب على الحكومة إعادة النظر في هذا المجال الثقافي لأنه جد معطش وبالاخص ونحن نعيش الوضع الراهن لجائحة كوفيد 19 كورونا …
نسعى إلى الحكومة الجديدة تغير واعطاء الحقوق للسياسة الثقافية والنهوض بالثقافة وتعزيز الرأس المالي البشري وتشجيع الاستثمار الثقافي وووووو
تتميم وتاهيل المثاحف الثقافية والنهوض بالسياسة الثقافية و المبتكرات والابداع والتطوير الثقافي ولابد من الاهتمام بالفنانين والادباء لأنها انفتاح على العالم ….
يجب على الحكومة الجديدة أن تربطها مع المنظومة التربوية والتعلمية والحوار بين الثقافات ليشكل مدخلا مهما في السياسة الثقافية والنهوض بها أحسن بكثير من السابق..
يجب تعزيز التعاون وتطوير الاستثمارات في المجال الثقافي وإعادة كرامتها وتحصينه الى الهوية وخوصيات الثقافة الأمازيغية للنهوض بواقع القطاع….
يجب على الحكومة الجديدة أن تدعم الفاعلين والفنانين وتاهيل الفضائات الثقافية المختلفة في انحاء المملكة المغربية…
ونتمنى أن تكون في الاعلام العمومي جانبية فيما يخص في الشق الثقافي وربطها مع التعايش والمتطلع إلى رؤية بعيدة المدى لتحقيق أهداف ثقافية وعلمية في المغرب…
يجب احترام الثقافة الأمازيغية للنهوض بواقع القطاع الهام للحصول على ثقافات واسعة المدى الطويل واسهامها وتشبتها بهويتها.. حيث تم احتقارها وطمسها..
الفنانين المقتدرين هظمت حقوقهم المشروعة المحرومين منها والآن تتحدثون عن الرفع من مستوى الثقافي في المغرب هههههههههههه كلام حبر على ورق فقط…
لحماية البنية التحتية الثقافات يجب إعادة السيناريوهات السينمائية كما أنها تعرضت للتهميش لهذا يجب الابداع والنظام الثقافي وإعادة الإدماج المهني والتقني حتى نصل إلى الثقافات وقيم الهوية وخوصيات الثقافة والمعرفة وغيرها…
يجب الاهتمام بالقعات السنمائية والمساريح والمتاحف وإعادة الرؤية الأفقية الشباب لأنها تعتبر متنفسا خاصة للمدن الصغرى والقرى يتمكن هؤلاء الشباب من صقل مواهبهم وعيش الثقافة في داخل مجتمعهم…
القطاع الثقافي لازلا في تدهور وحطم يجب إعادة النظر في هذا المجال…
يجب على الحكومة الجديدة أن تدعمهم مادبا لاسترجاع الثقافات وقيم الهوية وخوصيات الثقافة الأمازيغية…
يجب إعادة النظر في هذا المجال الثقافي وبالاخص لرفع المستوى والرقي..
السيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني في معاملته فكل كلامه موزون وفيه روح المواطنة والمصداقية والشفافية والوفاء والالتزام في الوعود ونحن جد فارحين بهذه القفزة الثقافية والنهوض بها أحسن بكثير من السابق…
أنا اتفق مع السيد اخنوش في جميع النقط التي طرحها بخوص وإعادة برمجة الثقافات وقيم الهوية وخوصيات الثقافة الأمازيغية للنهوض بواقع القطاع العام العلمي والثقافي .. ونتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء في هذا المجال الثقافي….