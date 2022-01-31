عائشة ماه ماه تفند إشاعة دخولها للمستشفى بسبب أزمة صحية

2022-01-31 / 3:29 مساءً
0
نجلاء مزيان : هبة بريس

نفت الفنانة المغربية عائشة ماه ماه جميع الإشاعات المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول دخولها للمستشفى بسبب أزمة صحية.

و اختارت الفنانة المغربية حسابها الخاص بموقع “فايسبوك” لتوضح حقيقة مرضها و كذا لتوجيه رسالة إلى مروجي الإشاعات.

و كتبت ماه ماه :”كنت عيانة كيف الناس اللي كيعانيو من الضيقة والحمد لله وليت لاباس والفضل يرجع إلى الدكتور حلمي الذي يعالجني مشكورا…وانا في بيتي بخير وعلى خير”.

و واصلت الفنانة المغربية قائلة :”ارجو من الناس اللي كذبوا علي بانني ناعسة في السبيطار ان يستغفروا الله لانهم ازعجوا اسرتي البعيدة عني واحبابي في الخارج”.

و أضافت :”لم اتواصل مع اي اعلام فالمرجو ان ترحموني وتحترموا شيبتي وسني وان لا تزعجوا من يخاف علي وعلى صحتي، وشكرا”.

و اختتمت قائلة :”انا بخير كنمشي على رجلي واتواصل مع الناس الذين يحبونني، باركة من الإشاعات المغرضة….الله الوطن الملك”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: “الله يرفع علينا هاد الوباء لأن المغاربة بغاو المهرجانات يرجعو”

أخنوش: “الله يرفع علينا هاد الوباء لأن المغاربة بغاو…

2022-01-31 / 4:36 مساءً
Photo of أخنوش عن الراحلين هلال والبدوي: فقدنا هرمين من أهرام المسرح والفن

أخنوش عن الراحلين هلال والبدوي: فقدنا هرمين من أهرام…

2022-01-31 / 4:10 مساءً
Photo of موازاة و ذكرى ميلادها …كريستيانو يزين برج خليفة بصور خطيبته جورجينا

موازاة و ذكرى ميلادها …كريستيانو يزين برج خليفة بصور…

2022-01-28 / 6:27 مساءً
Photo of وفاة الفنان عبد القادر البدوي

وفاة الفنان عبد القادر البدوي

2022-01-28 / 10:18 صباحًا
Photo of المرأة العاقلة لا تتزوج”…تصريح إليسا يثير الجدل

المرأة العاقلة لا تتزوج”…تصريح إليسا يثير الجدل

2022-01-27 / 6:24 مساءً
Photo of بحزن عميق.. نجوم الفن يودعون الراحل عبد اللطيف هلال

بحزن عميق.. نجوم الفن يودعون الراحل عبد اللطيف هلال

2022-01-27 / 3:38 مساءً
Photo of وفاة الفنان الكبير عبد اللطيف هلال بطل مسلسل “سوق الدلالة”

وفاة الفنان الكبير عبد اللطيف هلال بطل مسلسل “سوق…

2022-01-27 / 1:46 مساءً
Photo of في سرية تامة .. صفاء الرايس تدخل القفص الذهبي

في سرية تامة .. صفاء الرايس تدخل القفص الذهبي

2022-01-27 / 12:31 مساءً
Photo of للمرة الثانية.. الفنانة المصرية يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

للمرة الثانية.. الفنانة المصرية يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

2022-01-26 / 4:30 مساءً
Photo of كورونا تؤجل الدورة 22 للمهرجان الدولي للسينما الافريقية بخريبكة

كورونا تؤجل الدورة 22 للمهرجان الدولي للسينما الافريقية بخريبكة

2022-01-26 / 3:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق