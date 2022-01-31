عائشة ماه ماه تفند إشاعة دخولها للمستشفى بسبب أزمة صحية

نجلاء مزيان : هبة بريس

نفت الفنانة المغربية عائشة ماه ماه جميع الإشاعات المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول دخولها للمستشفى بسبب أزمة صحية.

و اختارت الفنانة المغربية حسابها الخاص بموقع “فايسبوك” لتوضح حقيقة مرضها و كذا لتوجيه رسالة إلى مروجي الإشاعات.

و كتبت ماه ماه :”كنت عيانة كيف الناس اللي كيعانيو من الضيقة والحمد لله وليت لاباس والفضل يرجع إلى الدكتور حلمي الذي يعالجني مشكورا…وانا في بيتي بخير وعلى خير”.

و واصلت الفنانة المغربية قائلة :”ارجو من الناس اللي كذبوا علي بانني ناعسة في السبيطار ان يستغفروا الله لانهم ازعجوا اسرتي البعيدة عني واحبابي في الخارج”.

و أضافت :”لم اتواصل مع اي اعلام فالمرجو ان ترحموني وتحترموا شيبتي وسني وان لا تزعجوا من يخاف علي وعلى صحتي، وشكرا”.

و اختتمت قائلة :”انا بخير كنمشي على رجلي واتواصل مع الناس الذين يحبونني، باركة من الإشاعات المغرضة….الله الوطن الملك”.

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