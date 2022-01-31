مجلس البيضاء يفرض على طالبي رخص البناء أو الإصلاح أداء واجب نقل المخلفات

2022-01-31 / 3:12 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتجه مجلس جماعة الدار البيضاء لفرض رسم جديد يتعلق بجمع و نقل مخلفات البناء على كل طالبي رخص البناء أو الإصلاح أو الهدم.

و أقدم مجلس المجلس الجماعي على وضع هذا القرار ضمن نقاط دورته العادية لشهر فبراير و حدد من خلاله قيمة الرسوم الواجب أداؤها من طرف كل من سيتقدم مستقبلا للحصول على رخص البناء.

و يروم المجلس الجماعي للدار البيضاء من خلال هذا القرار وضع حد للتسيب و الفوضى التي كان يقوم بها بعض الأشخاص فور انتهائهم من أعمال البناء أو الإصلاح، حيث يتركون مخلفات البناء أو الهدم في الشارع العام أو يرمونها في أماكن يمنع فيها ذلك.

و فور المصادقة على هاته النقطة خلال اجتماع المجلس في دورة فبراير المقررة يوم الجمعة القادم، سيصبح لزاما على طالبي رخص البناء أو الإصلاح أو الهدم تأدية مبلغ أدناه 20 درهم للمتر مربع لفائدة صندوق جماعة الدار البيضاء.

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