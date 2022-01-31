أكادير : 3 متهمين بسرقة “خزنة الملياردير” يطالبون إيداع محام السجن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازال ثلاث متهمين بتنفيذ عملية السطو على ” خزنة حديدية” لرجل أعمال سوسي، والقابعين بسجن أيت ملول، في إطار عملية التحقيق، لإزالو يطالبون بايداع محامي السجن إسوة بما لحقهم من إعتقال في ذات القضية، متهمين اياه بالوقوف وراء التخطيط لعملية السطو المذكورة.

وكان المعتقلون الثلاثة إحتياطيا بسجن أيت ملول، قد دخلوا في وقت سابق في إضراب عن الطعام، إحتجاجا على عدم إعتقال المخطيطين الرئيسيين للعملية، من ضمنهم محام وثلاث أشخاص أخرين من ضمنهم مستشاران برلمانيات سابقين، سبق وان وردت أسماءهم في محاضر الضابطة القضائية لأكادير، بعد أن اعترف الجناة بهم وانهم من وقفوا وراء عملية السطو التي استهدفت خزنة حديدية كانت تضم وثائق سبعة شركات الى جانب عقود عقارية وشيكات بنكية، بعضها كان سببا في الايقاع بالعصابة الإجرامية، فيما وثاىق اختفت ولم يتم العثور عليها بعد.

– عائلات السجناء يطالبون بالمساواة في تطبيق القانون

مع بداية مجريات التحقيق مع ثلاث جناة معتقلين إحتياطيا ومعهم كذلك أربعة متهمين آخرين مرتبطين بنفس القضية، نظمت عائلات المعتقلين وقفات إحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بأكادير، يطالبن بإعمال المساواة في تطبيق القانون، باعتقال الشركاء في الجريمة، لإزالو في حالة إفراج، كما أن إعترافات العائلات كانت صادمة، بعدما إعترفوا لوسائل الاعلام أن منهم خارج قبضة العدالة قد عرضوا عليهم أموال، من أجل إلزام الصمت .

– محامو رجل الأعمال يتهمون الجناة الأربعة بتهمة الاتجار في البشر

بدورهم جاءت تصريحات دفاع رجل الأعمال السوسي، متطابقة مع اعترافات عائلات المعتقلين الاربعة، معتبرين ” المحامون” أن تورطهم في القضية كان بسبب حالة العوز التي يعيشونها، مؤكدين أن استغلالهم يدخل في صلب تهمة الاتجار في البشر، كما أكدوا أن شخص ينتمي العدالة يعد من المتهمين الرئيسيين في الملف، وأن بعض الاوراق المشرقة قد إستعملت ضد رجل الأعمال المعتقل مطالبين تطبيق العدالة .

وذكر المعتقلون بسجن أيت ملول، خلال جلسة مناقشة ملفهم في شهر أبريل الماضي، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، معطيات حول تورط برلمانيين سابقين في عملية السرقة، عبر تسخير عصابة من أجل إسترداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم ووثائق عقارية تقدر بالملايير بالخزنة الحديدية المملوكة لرجل الاعمال المعتقل بسجن أيت ملول على ذمة قضية أخرى.

واعترف الموقوفون، الذين دخلوا في اضراب عن الطعام بسجن ايت ملول مؤخرا، بارتكابهم جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، بعد اعترافهم أمام الهيئة القضائية، بأنهم قاموا بهذا الفعل بإيعاز من برلمانيين سابقين بالمنطقة و محام .

حكاية “الشيك” المسروق..مفتاح فك لغز سرقة خزنة رجل الأعمال

قامت الشرطة القضائية بأكادير بفك لغز سرقة خزنة رجل الاعمال، بعد اعتقال عنصر آخر كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي اعترف بدوره بوجود شريكين له، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة الشيك ومساومة صاحبه.

وساهمت ظهور قضية ” الشيك المسروق” في فك لغز السرقة، أي أكبر عملية سطو يشهدها تاريخ المدينة، حيث اعترف المتهمون الثلاث بكل تلقائية بتفاصيل ارتكاب سرقة مكتب رجل الأعمال، والاستيلاء على العديد من الوثائق والاوراق التجارية لإعادة إستعمالها ضده، في ملف آخر حكمت بشأنه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين ونصف نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.

وعرفت قضية سرقة الخزنة الجديدية تطورات أخرى، بعد ان قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير، بعد أن تنازل برلماني، الذي اتهم بالتخطيط للسرقة، وصاحب شيك بمبلغ 15 مليون درهم كان موضوع السرقة، عن طلباته المدنية لفائدة المتهمين لإطلاق سراحهم.

مصالح متضاربة وصراعات..وراء سرقة خزنة رجل أعمال

وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، قد باشرت تحقيقاتها، في قضية سرقة محتويات خزنة حديدية داخل مكتب رجل أعمال وسط المدينة من طرف مجهولين. خاصة وأن الخزنة الحديدية المسروقة، كانت تضم شيكات بنكية الى جانب وثائق تخص عقارات.

وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص الذي كان وراء تنفيذ عملية السطو على الخزنة الحديدية، وتم إيداعه السجن في انتظار محاكمته، فيما تم اعتقال شريكيه في قضية أخرى تتعلق ب ” شيك” كان ضمن المسروقات.

وساهمت مجموعة من التساؤلات التي رافقت اعتقال الأشخاص اللذين حاولوا “بيع” شيك للبرلماني السابق من فك لغز السرقة والشركاء الآخرين المحتملين.

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