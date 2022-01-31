زعماء الأحزاب السياسية عن “فتح الحدود”: قرار جريء يستلزم إقبال المواطنين على التلقيح
ثَمَّن مختلف رؤساء الأحزاب السياسية قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، إبتداء من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا والعالم، حيث عبروا عن تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الاغلاق، تحصينا لبلادنا ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
وفي اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين 31 يناير 2022، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و خالد أيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أجمع الحاضرون على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.
وشدد الحاضرون على أن هذا القرار الجريء بفتح الحدود يستلزم الإقدام المكثف لجميع المواطنات والمواطنين على استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية لمجتمعنا وتحصينه ضمانا للرجوع إلى حياة عادية وطبيعية.
وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة، اتفق الحاضرون على ضرورة إستمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية -كل من موقعه- في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وثيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الاصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية.
5 تعليقات
لماذا التلقيح؟
لاكتساب المضادات (على حد زعمكم)
واذا كانت لدينا مضادات طبيعية وحقيقية جراء اصابتنا بالفيروس لماذا التلقيح ؟
عن نفسي، اشهد الله، انني لن القح ولو اعدمت، اما عن اقتضاء دخول المغرب والله لن ادخله حتى يسقط التلقيح، الامر فيه ان واخواتها
اخي تلقح وزوجته حملت بعدها واجبات
اختي كذلك بعد تلقي زوجها اللقاح
وحالات كثيييييييرة مشابهة
هههنههههه حنا ماضربن حتى الاولى وهما يقولو لك التلقيح
والله مانتلقحوا غير سدوا الحدود علينا وفتحوهم لقتلة الاطفال بلا شروط
ريحتكم عطاااااات
فرض التلقيح هو تشجيع المافية التزوير النتائج للقاح و غير وجدو شاحال من وحد ادخل بشهدات التلقيح مزورة و هد الاصابات اللي في المغرب ديال هد الفيروس و الحدود مسدودة منين دخلات من السماء او البحر او البر و الى فرضتو اللقاح غير سدوالحدود احسن ليكم و فقرو و جوعو الله ينعل اللي ما يحشم .
والله ثم والله لن القح ولا ابنائي
حالات اجهاض كثيرة وفوق المعتاد في صفوف الملقحين
عجيب أمر مسؤولي المغرب يعلقون الحدود ويطالبون الشعب بالتلقيح. اذا كنت ممنوع من السفر لماذا ساخد التلقيح. لااعرف كيف يفكر هؤولاء القوم هل برؤوسهم ام….