بعد أكادير .. جماعة تارودانت تعلن مجانية مواقف السيارات

2022-01-31 / 1:52 مساءً
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هبة بريس

أعلن المجلس الجماعي لتارودانت، عن المرابد ومواقف السيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية الواقعة بالنفوذ الترابي للجماعة، ابتداء من 29 يناير 2022.

وحسب إعلان صادر عن الجماعة، فستتم الاستفادة مجانا من السوق الأسبوعي للخضر والفواكه المتواجد بالحي المحمدي وكذا الباحات الملحقة به، إضافة إلى السوق الأسبوعي للمواشي بالحي المحمدي والمرافق الصحية ابتداء من التاريخ المذكور سلفا.

وأضاف المجلس، أن انتهاء العمل بمجانية المرافق السالفة الذكر سيتم بناء على قرارات تخول حق استغلالها للمنافسين المختارين إثر إجراء طلبات عروض متعلقة باستغلال المرافق المذكورة.

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