جهة طنجة تطوان الحسيمة في مقدمة إصابات كورونا بالمؤسسات التعليمية

2022-01-31 / 1:29 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسجيل 3287 حالة إصابة بفيروس (كوفيد 19) بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف جهات المملكة، خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير الجاري، نجم عنها إغلاق 159 مؤسسة تعليمية.

وحسب الوزارة، فقد تصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة، ترتيب الجهات بمجموع 795 حالة مؤكدة، وب22 مؤسسة تعليمية مغلقة.

ويقضي البروتوكول المعتمد من طرف الوزارة بإغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلال أسبوع واحد.

وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يُتَّخَذُ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، وفق البروتوكول الذي يلزم ، أيضا ، احترام كل التدابير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

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